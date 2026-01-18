Під час виконання бойового завдання обірвалося життя Героя Василя Альтгайма з Тернопільщини
Підгаєцька міська рада повідомляє про трагічну загибель земляка, уродженця с.Литвинів, Захисника України Альтгайма Василя, 24.12.1976 року народження.
Він був відданим воїном, оператором відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та корегування 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 батальйону безпілотних систем військової частини А4862. Життя Героя обірвалося 13.01.2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
Чин похорону відбудеться завтра в селі Ходачків. Закликаємо всіх мешканців та небайдужих людей долучитися до прощання, щоб гідно вшанувати пам’ять загиблого воїна та провести його в останню дорогу.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Василя. Це непоправна втрата. Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять та низький уклін Герою!
Герої не вмирають