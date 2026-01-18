Під час виконання бойового завдання обірвалося життя Героя Василя Альтгайма з Тернопільщини

Він був відданим воїном, оператором відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та корегування 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 батальйону безпілотних систем військової частини А4862. Життя Героя обірвалося 13.01.2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Чин похорону відбудеться завтра в селі Ходачків. Закликаємо всіх мешканців та небайдужих людей долучитися до прощання, щоб гідно вшанувати пам’ять загиблого воїна та провести його в останню дорогу.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Василя. Це непоправна втрата. Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять та низький уклін Герою!