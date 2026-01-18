Як Михайло з Тернопільщини став командиром екіпажу БпЛА в ТрО

«Я не хотів би, щоб мої діти знали війну». Історія оператора БпЛА з 105 окремої бригади ТрО.

Бах — такий позивний дали йому хлопці ще на початку війни після підриву на навчальній гранаті, розповідає військовий.

Михайлові 36 років, він родом із Тернопільщини. У цивільному житті працював будівельником. Сьогодні він — командир екіпажу – оператор безпілотних систем 105 окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ.

До війська пішов добровольцем 26 лютого 2022 року. «Нікому не сказав — просто пішов у військкомат. Спочатку мене не прийняли, але наполегливість дала результат», — каже він.

Виконував бойові завдання на Харківському та Сумському напрямках. Спочатку служив у роті зв’язку, але за покликом душі завжди тягнуло до безпілотників. Мріяв працювати з дронами, і з початку 2025 року його перевели до підрозділу БпЛА. Починав із радіокерованих FPV, згодом перейшов на оптоволоконні системи. Оптоволокно, за словами Баха, має переваги перед радіокеруванням, але й створює складніші умови польоту. «Це зовсім інша тактика», — пояснює військовий.

Михайло наголошує на ролі команди. Каже, що ефективність підрозділу залежить не лише від техніки, а й від взаємодовіри: «Коли кожен знає свою роботу, старшому не потрібно все перевіряти. Робота йде швидше і спокійніше».

Були й небезпечні епізоди: доводилося збивати ворожі дрони зі стрілецької зброї. Двічі, за його словами, на ворожих телеграм-каналах з’являлися відео з повідомленнями про його «знищення». «Але я тут», — усміхається він.

Пригадує, як на одній з позицій знайшли білі халати — їх одягли і працювали так. Скинув фото побратимам і сказав, що «санітари працюють».

«80–90% ударних завдань зараз виконують безпілотники. Вони точні й ефективні. Хоча, на жаль, противник також це розуміє», — каже він.

Найбільша мотивація для Михайла — це сім’я. Він виховує п’ятьох дітей: двох від першого шлюбу, одну спільну з другою дружиною та ще двох дітей дружини. Каже — «Я не хочу, щоб мої діти знали війну. І не хочу, щоб вони колись брали до рук зброю». 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ