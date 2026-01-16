Тернопільщина втратила захисника Миколу Небоженкова

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 15 січня 2026 року, помер військовослужбовець, житель села Підгайці, Катеринівського старостинського округу, колишній водій відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини ****, старший сержант НЕБОЖЕНКОВ Микола Миколайович, 1966 року народження повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.



Завтра, 17 січня (субота) 2026 року о 12:00 год. в селі Горинка на площадці біля автобусної зупинки зустрічаємо Героя.

Орієнтовно о 12:30 год. на Майдані Волі відбудеться прощання з Героєм!

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому де проживав Микола (с. Підгайці, Катеринівський старостинський округ), там одразу відбудеться панахида.



У неділю, 18 січня 2026 року похорон відбудеться таким чином:

13:00 год. – Літія вдома;

Опісля траурний кортеж прямує до храму Святого Миколая де розпочнеться чин похорону;

Поховання відбудеться на місцевому кладовищі в селі Підгайці.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Миколу!

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас

Поділіться:









