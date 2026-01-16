Как одеваться стильно зимой и не мерзнуть?



Зима и стильная одежда – не взаимоисключающие понятия. Современная мода ушла от идеи «красота требует жертв». Сегодня стиль – прежде всего комфорт, технологичность материалов и умение работать с объемами. Как модно одеваться зимой – «умная многослойность+качественные фактуры+правильные аксессуары».

Принцип многослойности: как стильно одеваться зимой?

Стилисты рекомендуют использовать три функциональных слоя.

Базовый слой (терморегуляция)

Вместо обычного надеть качественное мужское белье боксеры и майку из шерсти мериноса или технологичной синтетики. Оно тонкое, незаметно под одеждой и отводит влагу, сохраняя тепло тела.

Средний слой (изоляция)

Здесь работают объемы. Свитер крупной вязки, кашемировый джемпер, флисовая толстовка или тонкий пуховый жилет, надетый под пальто.

Верхний слой (защита)

Пальто (не менее 70% шерсти), объемный пуховик (с наполнителем пух/перо или современным био-пухом) или дубленка.

Как красиво и тепло одеться зимой – чтобы не выглядеть грузно, сочетать разные фактуры. Например, гладкая кожа+пушистый мохер+плотный хлопок.

Ключевые элементы зимнего гардероба: как выглядеть стильно зимой?

Верхняя одежда

Длинное шерстяное пальто ниже колена – база для стиля Old Money или классики. Чтобы в нем было тепло при -15°C, выбирать модели с мембраной или надевать вниз ультратонкий жилет.

Пуховик-одеяло – свободный крой позволяет создать под ним воздушную прослойку, которая и греет. Выбирать матовые ткани нейтральных цветов (графит, шоколад, песочный и др.).

Низ

Шерстяные брюки – широкие палаццо из плотной шерсти выглядят статуснее любых джинсов и позволяют надеть под них плотные зимние подштанники или термобелье.

Кожаные брюки – не продуваются ветром и легко очищаются от зимней слякоти.

Трикотаж

Свитер с высоким горлом – избавляет от необходимости постоянно носить шарф и визуально вытягивает силуэт.

Кашемир – «золото» зимнего гардероба. Кашемировый свитер в 8 раз теплее шерстяного, при этом он гораздо легче и тоньше.

Обувь – баланс между модой и теплом: как одеваться стильно зимой?

Массивные ботинки на тракторной подошве – чем толще подошва, тем дальше стопа от холодного асфальта.

Сапоги с широким голенищем – в них можно заправить брюки (актуальный тренд) или надеть теплый шерстяной носок.

Угги – современные укороченные модели на платформе снова в моде, особенно в сочетании с длинными пальто.

Аксессуары – главный стилевой акцент: как одеться зимой тепло и красиво?

Шапка-бини или чепец – модели без лишнего декора, из плотной шерсти.

Шарф-гигант – огромный шарф, в который можно укутаться, создает уютный и расслабленный силуэт.

Варежки вместо перчаток – пальцы греют друг друга. Кожаные или меховые варежки выглядят очень стильно с классическими пальто.

Советы стилистов

Можно одеться полностью в один цвет, например, все оттенки бежевого или серого. Это визуально стройнит и делает образ «дорогим». Стоит носить зимой белый, молочный или нежно-голубой. Это выделяет из толпы и выглядит очень свежо на фоне серого снега.