Как одеваться стильно зимой и не мерзнуть?
Зима и стильная одежда – не взаимоисключающие понятия. Современная мода ушла от идеи «красота требует жертв». Сегодня стиль – прежде всего комфорт, технологичность материалов и умение работать с объемами. Как модно одеваться зимой – «умная многослойность+качественные фактуры+правильные аксессуары».
Принцип многослойности: как стильно одеваться зимой?
Стилисты рекомендуют использовать три функциональных слоя.
- Базовый слой (терморегуляция)
Вместо обычного надеть качественное мужское белье боксеры и майку из шерсти мериноса или технологичной синтетики. Оно тонкое, незаметно под одеждой и отводит влагу, сохраняя тепло тела.
- Средний слой (изоляция)
Здесь работают объемы. Свитер крупной вязки, кашемировый джемпер, флисовая толстовка или тонкий пуховый жилет, надетый под пальто.
- Верхний слой (защита)
Пальто (не менее 70% шерсти), объемный пуховик (с наполнителем пух/перо или современным био-пухом) или дубленка.
Как красиво и тепло одеться зимой – чтобы не выглядеть грузно, сочетать разные фактуры. Например, гладкая кожа+пушистый мохер+плотный хлопок.
Ключевые элементы зимнего гардероба: как выглядеть стильно зимой?
- Верхняя одежда
Длинное шерстяное пальто ниже колена – база для стиля Old Money или классики. Чтобы в нем было тепло при -15°C, выбирать модели с мембраной или надевать вниз ультратонкий жилет.
Пуховик-одеяло – свободный крой позволяет создать под ним воздушную прослойку, которая и греет. Выбирать матовые ткани нейтральных цветов (графит, шоколад, песочный и др.).
- Низ
Шерстяные брюки – широкие палаццо из плотной шерсти выглядят статуснее любых джинсов и позволяют надеть под них плотные зимние подштанники или термобелье.
Кожаные брюки – не продуваются ветром и легко очищаются от зимней слякоти.
- Трикотаж
Свитер с высоким горлом – избавляет от необходимости постоянно носить шарф и визуально вытягивает силуэт.
Кашемир – «золото» зимнего гардероба. Кашемировый свитер в 8 раз теплее шерстяного, при этом он гораздо легче и тоньше.
Обувь – баланс между модой и теплом: как одеваться стильно зимой?
Массивные ботинки на тракторной подошве – чем толще подошва, тем дальше стопа от холодного асфальта.
Сапоги с широким голенищем – в них можно заправить брюки (актуальный тренд) или надеть теплый шерстяной носок.
Угги – современные укороченные модели на платформе снова в моде, особенно в сочетании с длинными пальто.
Аксессуары – главный стилевой акцент: как одеться зимой тепло и красиво?
Шапка-бини или чепец – модели без лишнего декора, из плотной шерсти.
Шарф-гигант – огромный шарф, в который можно укутаться, создает уютный и расслабленный силуэт.
Варежки вместо перчаток – пальцы греют друг друга. Кожаные или меховые варежки выглядят очень стильно с классическими пальто.
Советы стилистов
Можно одеться полностью в один цвет, например, все оттенки бежевого или серого. Это визуально стройнит и делает образ «дорогим». Стоит носить зимой белый, молочный или нежно-голубой. Это выделяет из толпы и выглядит очень свежо на фоне серого снега.