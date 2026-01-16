На території Теребовлянської громади відключать вуличне освітлення

Ситуація в енергетичній системі залишається складною. Важливою у цій ситуації задачею є забезпечення безперебійного функціонування критичної інфраструктури: теплопостачання, водопостачання, надання медичних, освітніх та інших соціально важливих послуг.

ℹ️У зв’язку з ускладненням енергетичної ситуації та відповідно до рекомендацій Ради оборони Тернопільської області, на території Теребовлянської міської територіальної громади ❗️тимчасово припиняється робота вуличного освітлення, повідомляють у міській раді.

*️⃣Просимо жителів громади з розумінням поставитися до вимушених обмежень та бути особливо уважними й обережними у темну пору доби.

#️⃣Про відновлення роботи вуличного освітлення буде повідомлено додатково на офіційних сторінках міської ради.