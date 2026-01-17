З 19 по 25 січня у тернопільських школах призупиниться навчання

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній військовій адміністрації, виконуючи рекомендацію уряду, доручила громадам невідкладно опрацювати доцільність переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. Причина – складна ситуація в енергосистемі України через масовані російські ракетно-дронові атаки та найважчу за 20 років зиму.

Враховуючи вищезазначене у Тернополі відбулася нарада з керівниками освітніх закладів та засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. За результатами зустрічей та з урахуванням рішень Уряду і обласної комісії, освітній процес в очній формі в закладах загальної середньої та професійної освіти у Тернополі буде призупинено на тиждень – з 19 по 25 січня 2026 року. Дане рішення не поширюється на дошкільні навчальні заклади та початкові школи, які мають дошкільні навчальні групи. Вони працюватимуть у звичному режимі. Також без змін працюватимуть спортивні школи, секції і гуртки.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, усі школи та садочки в місті забезпечені необхідними генераторами, є закуплені паливно-мастильні матеріали, позиція керівників закладів освіти та більшості батьків залишається єдиною – школи й садочки мають працювати.

Проте, враховуючи те, що Міносвіти спільно з ОВА визначили необхідність для шкіл тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне, або запровадити канікули, ми зобов’язані невідкладно вжити заходів і запровадити зимові канікули до 25 січня 2026 року.