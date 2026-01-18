Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Борис Вовна з Тернопільщини
На фронті загинув житель селища Велика Березовиця Вовна Борис Михайлович 1974 року народження, повідомляють у селищній раді.
Борис Михайлович вважався зниклим безвісти уже понад рік. Нещодавно підтвердилась загибель воїна.
Вовна Борис був солдатом, кулеметником 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини А4640. Загинув 23 червня 2024 року в районі населеного пункту Сокіл, Покровського району, Донецької області.
У полеглого Героя залишилися дружина Лариса, донька Діана, мама Уляна та два брати – Богдан і Олег.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо ваш невимовний біль і скорботу. Нехай світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і всіх, хто його знав. Сили вам пережити цю тяжку втрату. Вічна та світла пам’ять Герою!