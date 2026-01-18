Поблизу Тернополя сталася масштабна пожежа

Вранці у селі Великі Гаї Тернопільського району виникла пожежа на території пилорами, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

О 07:47 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання. На момент прибуття підрозділів другий поверх будівлі був повністю охоплений вогнем. Через значну кількість деревини та конструктивні особливості об’єкта полум’я швидко поширювалося.

Площа пожежі становила близько 250 м². Усі сили та засоби було негайно зосереджено на локалізації та ліквідації пожежі, а також недопущенні поширення вогню на суміжні приміщення.

До гасіння залучалися 15 рятувальників та 3 одиниці пожежної техніки тернопільського гарнізону ДСНС.

08:34 — пожежу локалізовано 10:02 — пожежу повністю ліквідовано

Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.