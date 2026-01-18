У Тернополі підготовлено 15 Пунктів незламності. Адреси

У Тернополі повністю готові до роботи 15 Пунктів незламності. Їх розгортатимуть, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та рішень Ради оборони Тернопільської області, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема за тривалого відключення електропостачання понад 24 години, а також у випадках тривалого порушення роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, газо- чи теплопостачання, повідомляють уміській раді.

У разі потреби вони забезпечать мешканцям громади можливість тимчасового перебування, обігріву, гарячих напоїв, заряджання мобільних пристроїв та доступу до Інтернету.

Про початок роботи пунктів незламності буде повідомлено додатково на офіційному сайті Тернопільської міської ради, сторінках у соціальних мережах та в місцевих медіа – після настання відповідних надзвичайних умов.

Пункти незламності працюватимуть за адресами:

вул. Миколи Лисенка, 8 – Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)

просп. Злуки, 45 – КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжної ініціативи ім. Довженка»

вул. Юрія Федьковича, 11 – КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»

вул. Миру, 6 – Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса бульвар Дмитра Вишневецького, 8 – Тернопільська ЗОШ №28

Привокзальний майдан, 1 – вокзал станція «Тернопіль»

просп. Степана Бандери, 94 – ПП «Східний масив»

просп. Злуки, 55 – ПП «Люкс»

вул. Спадиста, 8 – ПП «Фаворит»

Пункти незламності ГУ ДСНС у Тернопільській області на території міста Тернопіль:

вул. Котляревського, 22а – 1 Державна пожежно-рятувальна частина

вул. Тролейбусна, 12 – 2 Державна пожежно-рятувальна частина

вул. Текстильна, 18 – 3 Державна пожежно-рятувальна частина

вул. Лесі Українки, 6 – 26 Державна пожежно-рятувальна частина

вул. Київська, 21 – аварійно-рятувальний загін спеціального призначення

Пункти незламності Головного управління національної поліції в Тернопільській області:

м.Тернопіль, вул.Шевченка10 – приміщення Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області

Ознайомитися з повним переліком пунктів незламності та їх розташуванням можна у додатку «е-Тернопіль» в розділі «Карти – Пункти обігріву» (додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS), а також на офіційному сайті Тернопільської міської ради (розділ Е-сервіси-Пункти обігріву)