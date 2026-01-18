Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17T Pro: есть ли преемственность

Известный китайский производитель неуклонно пополняет коллекции линеек сенсорных телефонов. Так, например, вышедший в сентябре 2025 года в продажу флагман Сяомі 17 Про уже подпирает готовящаяся к выходу очередная новинка – модель 17Т Pro. В то же время аппараты, находящиеся в премиальной ценовой категории, заметно разнятся спецификациями и возможностями использования. Какой модели отдать предпочтение лучше решить, если разобраться в деталях.

Xiaomi 17 Pro: топовый по всем показателям

Флагманская по всем параметрам и оснащению модель предоставляет пользователю максимум возможностей для удобства работы, общения и досуга. Для этого Xiaomi 17 Pro получил супер мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 с эффективным охлаждением. Его результат в тесте AnTuTu Benchmark впечатляет – 3503000 баллов.

Процессор исключает компромиссы в производительности и эффективности даже под нагрузкой – гейминг, съемка 4K/8K-видео, рендеринг, AR, редактирование. Также благодаря более мощным GPU и ISP в Про-версии модель-соперник «17Т Про» не способна предоставить близкий потенциал.

Xiaomi 17 Pro получил обновленный дизайн – добавлен дополнительный тыльный экран. Как видоискатель он повышает качество селфи снятых на основные камеры, может показывать дату, время, погоду, игры, уведомления, мини-виджеты, перевод. Флагманский набор камер с лучшей оптикой от Leica формирует фото/видео профессионального уровня, в том числе ночные. Они обеспечены OIS стабилизацией, HDR, лазерным автофокусом. В то время как 17Т Про получит более простые камеры.

Важные для пользователя топовые характеристики Xiaomi 17 Pro включают также – стекло топ-класса, защиту IP68, поддержку UWB, 5G-связь. А также – отличный экран на 120 Гц, показ видео HDR10+, Dolby Vision, супер быструю память, новые версии Wi-Fi и Bluetooth, NFC-чип, порт USB-C, адаптер на 100Вт. В настоящее время флагман Xiaomi 17 Pro сравним по цене с конкурентом, но его класс выше.

Xiaomi 17T Pro: акцент на удобстве использования

Официальный анонс Xiaomi T17 Pro еще не состоялся и его достоверная спецификация пока не известна. Но на основе инсайдерских данных можно составить представление о его характеристиках. Преимущество пользовательского опыта с Сяомі 17Т Про будет основано на комфорте повседневного использования, а также достигнуто за счет баланса габаритов и веса.

Ожидается, что смартфон будет легким и компактным. Его будет легче удерживать одной рукой, чем более массивный 17Pro-флагман. Предполагается, что благодаря использованию Dragon Crystal Glass Xiaomi 17T Pro обеспечит лучшую устойчивость к царапинам и приятный тактильный отклик. Возможно, устройство получит чип MediaTek Dimensity 9500+, который обеспечит плавный интерфейс и будет прекрасно справляться с ресурсоемкими играми и ИИ-задачами без явного перегрева и троттлинга.

По сведениям, в модель традиционно установят Leica-оптику. Фото и видео с естественными цветами получат улучшенную обработку ИИ. К тому же смартфон, по логике, будет иметь более свежую версию HyperOS с улучшенной оптимизацией, а, значит, станет получать обновления дольше. Важный аргумент в пользу его покупки – ощутимо более низкая стоимость по сравнению с флагманом.

