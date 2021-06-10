У тернопільській бібліотеці розпочалися заняття з безперервної англійської

7 червня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося перше заняття інтенсивноного курсу англійської мови “Non-Stop English” для дорослих (категорія 12+).

На заняттях відвідувачі покращуватимуть свої знання англійської мови читанням, письмом, спілкуванням, виконуватимуть вправи та завдання на слух.

Заняття побудоване із 2-х частин: вивчення граматики та розмовні теми.

Інтенсивний курс англійської мови “Non-Stop English” триватиме до 30 червня.

Дні занять: понеділок – четвер з 17:00 до 19:00 год.

Заняття безкоштовні при наявності квитка користувача бібліотеки на 2021 р.

Відвідування вільне, без попередньої реєстрації.

Запрошуємо до участі!

Наша адреса: вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді (2 поверх)