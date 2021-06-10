У тернопільській бібліотеці розпочалися заняття з безперервної англійської
7 червня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося перше заняття інтенсивноного курсу англійської мови “Non-Stop English” для дорослих (категорія 12+).
На заняттях відвідувачі покращуватимуть свої знання англійської мови читанням, письмом, спілкуванням, виконуватимуть вправи та завдання на слух.
Заняття побудоване із 2-х частин: вивчення граматики та розмовні теми.
Інтенсивний курс англійської мови “Non-Stop English” триватиме до 30 червня.
Дні занять: понеділок – четвер з 17:00 до 19:00 год.
Заняття безкоштовні при наявності квитка користувача бібліотеки на 2021 р.
Відвідування вільне, без попередньої реєстрації.
Запрошуємо до участі!
Наша адреса: вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді (2 поверх)