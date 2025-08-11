У Тернополі відбудеться творча зустріч з поетесою Оленою Лайко

У рамках святкування Дня міста у Тернополі пройде літературно-мистецька зустріч із тернопільською поетесою Оленою Лайко. Захід із назвою «Словом і піснею про місто моє» відбудеться у вівторок, 13 серпня, в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». Початок – о 13:00.

Олена Лайко – авторка поетичних збірок, прозових замальовок, коротких оповідань та есе, у яких відображає свою любов до рідного міста. Під час зустрічі вона представить свої нові творчі доробки, а також поділиться улюбленими віршами, присвяченими Тернополю.