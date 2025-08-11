У Тернополі виплачуватимуть по 50 тис. грн звільненим з полону військовим

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради внесено зміни до чинного Положення про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади. Відтепер фінансову підтримку зможуть отримати й військовослужбовці, які повернулися з полону.

Зокрема, захисники, які брали участь у бойових діях, були захоплені у полон і після цього звільнені, матимуть право на отримання одноразової виплати в розмірі 50 тисяч гривень. Допомога надаватиметься за рахунок бюджету Тернопільської громади в межах програми «Обороноздатність».

Право на отримання цієї допомоги мають військовослужбовці, які зареєстровані на території Тернопільської громади:

до прийняття даного Положення;

після прийняття даного Положення до моменту їх мобілізації;

перемістилися з тимчасово окупованих територій або районів бойових дій і фактично проживають у Тернополі, маючи довідку ВПО.

Для оформлення виплати необхідно подати заяву на ім’я міського голови та документи, які підтверджують факт звільнення з полону, а також інші документи, які передбачені Положенням.

Окрім того, зміни до Положення передбачають можливість повторного звернення за одноразовою грошовою допомогою на лікування (реабілітацію) для тих військовослужбовців, які отримали повторне поранення під час безпосередньої участі у бойових діях.