Тернопільщина втратила захисника Олександра Чернякова

10 серпня 2025 року на 32-му році життя відійшов у вічність житель села Чернилівка, учасник бойових дій, солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені Князя Данила — Черняков Олександр Сергійович. Повідомляють у Підволочиській громаді.

У березні 2024 року, в період повномасштабного вторгнення, був призваний на військову службу. Виконував бойові завдання у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Князя Данила.

14 вересня 2024 року отримав важке поранення — вибухову травму, внаслідок якої йому ампутували ступню. Тривалий час проходив лікування у різних медичних закладах.

У квітні 2025 року його визнали непридатним до подальшої військової служби та зняли з військового обліку. Проте хвороби та наслідки поранення дали про себе знати, і 10 серпня 2025 року, внаслідок пневмонії та зупинки серця, Олександр пішов із життя.

📍 Зустріч траурного кортежу з тілом військового відбудеться завтра, о 11.30 год у Підволочиську у традиційному місці.

⚱ Похорон відбудеться цього ж дня у рідному селі Чернилівка о 12:30.

Вічна пам’ять та слава! 🇺🇦