Тернопільщина втратила захисника Олександра Чернякова
10 серпня 2025 року на 32-му році життя відійшов у вічність житель села Чернилівка, учасник бойових дій, солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені Князя Данила — Черняков Олександр Сергійович. Повідомляють у Підволочиській громаді.
У березні 2024 року, в період повномасштабного вторгнення, був призваний на військову службу. Виконував бойові завдання у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Князя Данила.
14 вересня 2024 року отримав важке поранення — вибухову травму, внаслідок якої йому ампутували ступню. Тривалий час проходив лікування у різних медичних закладах.
У квітні 2025 року його визнали непридатним до подальшої військової служби та зняли з військового обліку. Проте хвороби та наслідки поранення дали про себе знати, і 10 серпня 2025 року, внаслідок пневмонії та зупинки серця, Олександр пішов із життя.
📍 Зустріч траурного кортежу з тілом військового відбудеться завтра, о 11.30 год у Підволочиську у традиційному місці.
⚱ Похорон відбудеться цього ж дня у рідному селі Чернилівка о 12:30.
Вічна пам’ять та слава! 🇺🇦