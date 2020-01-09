5 головних причин, чому взимку сохне шкіра

Суха шкіра – одна з найпоширеніших проблем взимку. Фактично, у більшості з нас в той чи інший час з’являється сухість на тілі та обличчі. На щастя, багато причин сухості шкіри взимку можна тримати під контролем.

Тільки прибравши першопричину можна досягнути ідеального стану шкіри,. Ось найпоширеніші причини пересихання шкіри взимку.

Причина 1 – кліматичні умови

Шкіра втрачає більше 25 відсотків своєї здатності утримувати вологу взимку. Вітряна погода , мороз також завдають шкоди шкірі,можуть зробити її сухою, потрісканою. Деякі західні косметологи називають такий стан “зимова шкіра”.

Рішення проблеми: захисти свою шкіру тіла одягнувши теплий одяг, рукавички та шарф. Обов’язково використовуйте зволожуючий ,захисний крем на обличчя, руки та інші відкриті ділянки шкіри. Корисно використовувати креми, що містить такі інгредієнти, які допомагають утримувати вологу в шкірі, пом’якшують її і покращують її бар’єрні функції. Також зверніть особливу увагу на засоби з маслом ши (каріте), вітамінами Е і С.

Причина 2 – сухе повітря в опалювальних приміщеннях

Коли температура на вулиці падає, вологість повітря також зменшується. Це посилюється використанням внутрішнього опалення. Оскільки повітря стає сухим, шкіра не може отримати певний відсоток вологи з нього,більш того, вона віддає більше своєї природної вологи.

Сухе повітря висушує не тільки твою шкіру, але і слизові оболонки, приводячи до потрісканим губ, сухості в носі (кровотечі з носа) і сухості в горлі (хрипота, біль в горлі).

Але не тільки опалення в будинках може викликати сухість шкіри. Системи кондиціонування в офісах, торгових центрах і автомобілях, як правило, роблять повітря навіть більш сухим, ніж в опалювальних приміщеннях. Крім цього, перепади температури в приміщенні і на вулиці можуть спровокувати і інші проблеми зі шкірою. На морозі капіляри інстинктивно звужуються, щоб зберегти тепло, а в теплих опалюваних приміщеннях – розширюються, щоб віддати надлишок тепла. Тому різкі перепади температур, якщо шкірний бар’єр ослаблений, призводять до подразнення і появи судинних зірочок. Додайте до цього сухість і розтріскування і отримаєте сверблячу шкіру і дуже дискомфортні відчуття.

Рішення проблеми: зволожувач повітря буде корисним придбанням, тому що він заповнює частину втраченої вологи в повітрі. Це обов’язково поліпшить стан твоєї шкіри.

Причина 3 – тривалий прийом гарячого душу / ванни

Поєднання гарячої води і сухого повітря в будинку може висушитишкіру, позбавивши її захисних масел.

Рішення проблеми: приймайте душ або ванну з теплою, а не гарячою і обмежте час до 10 хвилин. Після цього не варто висушувати шкіру повністю,можна лише промокнути м’яким рушником.

Причина 4 – використання неправильних б’юті-засобів

Коли мова йде про холодному пори року, у шкіри виникають інші потреби, тому необхідно задовольняти їх.

Рішення проблеми: для зняття макіяжу краще використовувати гідрофільні масла, молочко, вершки, бальзами. А зволожуючий крем замінити на поживний та засоби, які допоможуть утримувати вологу в шкірі.

Причина 5 – обмежений раціон харчування і зневоднення

Клітини шкіри обгорнуті в захисний міхур ліпідів (жирів), які допомагають їм залишатися пружними , щільними і еластичними. Якщо не вживати достатню кількість жирних кислот і вітамінів, які сприяють їх правильному засвоєнню, у тіла не буде достатньо будівельних речовин , щоб підтримувати захисну оболонку в нормі. Так порушиться ліпідний бар’єр шкіри.

Зневоднення призводить до тієї ж проблеми, адже взимку не так сильно хочеться пити, як в літні місяці.

Рішення проблеми: вживання продукти, що містять “корисні жири” (особливо омега-3 жирні кислоти. Це збереже шкіру гладкою та еластичною. Крім того, не забувайте випивати свою добову норму води. У кожної людини вона може бути різною. Розрахувати її легко: 40 мл на кілограм ваги. Половина отриманого об’єму рідини повинна доводиться на чисту воду, друга половина – кава, чай і продукти харчування.

Записуйтесь на прийом до лікаря у медичному центрі «Оксфорд Медікал» у Тернополі за номером (0352) 52-52-52 та моб. (068) 752 52 52.