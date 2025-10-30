Судова справа на Тернопільщині: заступник мера не винен у вимаганні хабаря

Кременецький районний суд Тернопільської області розглянув справу першого заступника міського голови, якого звинувачували у вимаганні неправомірної вигоди на суму 5000 доларів США. Суд прийняв рішення виправдати посадовця через недоведеність складу злочину.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 жовтня.

У 2023 році до Кременецької міської ради звернувся підприємець з проханням орендувати приміщення для виробництва мінеральної води. Однак, приміщення потребувало ремонту, і підприємець запропонував зарахувати витрачені на ремонт кошти як орендну плату. Міська рада погодила зменшення суми на десять разів, що й стало підставою для подальших конфліктів.

Після цього підприємець звернувся до поліції, заявивши, що заступник мера вимагав від нього 5000 доларів США за перемогу на аукціоні з оренди і подальше сприяння в господарській діяльності. Однак, під час судового розгляду, заявник не зміг надати жодних вагомих доказів для підтвердження цієї вимоги.

За словами бізнесмена, він отримав 300 паливних талонів від посадовця після зустрічі в міськраді. Однак, на відеозаписах, які були зафіксовані поліцією, не виявлено моменту передачі талонів. Більше того, під час зустрічі не було проведено жодних дій, які б свідчили про передачу неправомірної вигоди.

Заступник мера в суді категорично заперечував свою провину. Він заявив, що ніяких вимог до підприємця не висловлював і навіть не отримував жодних подарунків чи грошей.

Суд не знайшов достатніх доказів для доведення вини посадовця, зокрема не було вилучено талонів, не було чітких доказів їх придбання, а також не було проведено затримання посадовця під час передачі вигоди. В результаті, Кременецький районний суд прийняв рішення про виправдання першого заступника міського голови.