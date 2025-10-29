З 29 жовтня у Тернополі відновлюється опалювальний період

У Тернополі відновлюється опалювальний період для населення та інших споживачів. Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітету міської ради.

Початок опалювального періоду стартував з 29 жовтня 00 год. Рішення прийняте, враховуючи зниження середньодобової температури повітря та погіршення погодних умов, з метою недопущення аварійних ситуацій на об’єктах житлового фонду міста.

Нарахування за послуги теплопостачання будуть коригуватися відповідно до температури зовнішнього повітря. При підвищенні температури вище +8 градусів, нарахування для споживачів значно зменшуватимуться.

У КП « Тернопільміськтеплокомуненерго » просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи керівників ОСББ.

Додамо, що дитячі садочки, медичні установи та навчальні заклади забезпеченні теплопостачанням з початку жовтня.