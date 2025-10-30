Віталій Венгер: Герой Тернопільщини, який віддав своє життя за Україну

8 жовтня 2023 року в ході бойових дій у Запорізькій області загинув 51-річний Віталій Венгер — старший сержант, стрілець-санітар гірсько-штурмової роти, в/ч А1778. Він був відданим сином Тернопільщини та мужнім воїном, який, незважаючи на мирну професію, не зміг залишитися осторонь, коли розпочалася повномасштабна війна.

Віталій народився 26 вересня 1972 року в Тернополі. До початку військової служби працював в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, а також активно волонтерував і був членом Тернопільського крайового коша Українського козацтва, де відповідав за спортивний напрямок.

У 2015-2016 роках Віталій служив у складі 44-ї артилерійської бригади, де пройшов через бої на Донеччині та Луганщині. Після повернення додому продовжував активно допомагати армії як волонтер. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Віталій без вагань повернувся на фронт. Спочатку він служив у складі 44-ї окремої артбригади, а з серпня 2023 року був переведений до гірсько-штурмової 128-ї бригади, де продовжував боронити рідну землю.

Віталій загинув 8 жовтня 2023 року, віддавши своє життя за незалежність та суверенітет України. 13 жовтня 2023 року він був похований на Пантеоні Героїв Тернополя.

“Він був хорошою людиною, надійним другом, твердий хлопець. На нього можна було покластися завжди”, — згадує друг Віталія з часів юності, Федір Сидорук.

“Колектив дуже сумує через втрату Віталія. Він був не тільки відданим працівником, але й чудовим батьком, товаришем і людиною”, — розповідає директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Чайчук.

26 липня 2024 року на фасаді будівлі, де Віталій працював до служби в армії, було урочисто відкрито меморіальну таблицю на його честь.

3 листопада 2023 року рішенням Тернопільської міської ради Віталію Венгеру посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У Віталія Венгера залишилися мати Ніна Андріївна, дружина Лілія Степанівна та доньки Юлія і Вікторія.