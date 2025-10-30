Фейкові чат-боти, які імітують сервіси МВС: як захистити свої дані

Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції застерігають громадян від шахрайських чат-ботів, які активно діють у популярних месенджерах та соцмережах. Вони пропонують «швидко вирішити питання» з реєстрацією автомобіля, отриманням водійського посвідчення чи перевіркою авто за базами даних. Однак, насправді це лише спосіб виманити персональні дані або гроші.

Зловмисники створюють чат-боти, які імітують офіційні сервіси МВС, використовуючи логотипи, кольори та посилання, схожі на державні домени. Вони обіцяють безкоштовні або прискорені послуги, але насправді метою є отримання ваших особистих даних або грошей.

Як працюють шахраї?

Зазвичай, такі чат-боти пропонують:

Перевірку транспортного засобу за всіма реєстрами;

Оформлення реєстрації або перереєстрації без відвідування сервісного центру;

«Позачерговий» запис на отримання водійського посвідчення за додаткову плату.

Після короткої взаємодії з ботом, жертві пропонують сплатити «адміністративний збір» або надати фотографії особистих документів: паспорта, свідоцтва про реєстрацію авто або банківської картки. Шахраї використовують ці дані для викрадення коштів або оформлення фіктивних угод.

Як розпізнати фейковий чат-бот?

Відсутність офіційного домену «gov.ua» та верифікаційної позначки.

Пропозиції оплати на особисту картку або «позачерговий» запис.

Посилання на фейкові «служби підтримки» сервісних центрів, яких насправді не існує у месенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber).

Як убезпечити себе?

Отримуйте послуги лише через офіційні канали: сайт hsc.gov.ua, застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Не переходьте за підозрілими посиланнями і не вводьте особисті дані у чат-ботах без державного домену. Не використовуйте послуги «посередників». Офіційні державні послуги надаються виключно через сервісні центри МВС або онлайн через офіційні ресурси з доменом gov.ua.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства?

Якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до кіберполіції для подальшого розслідування.