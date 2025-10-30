Збараж покращує екологічну безпеку: 1 млн грн на нові очисні споруди у 2025 році

Очільник Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода разом із міським головою Збаража Романом Полікровським оглянув роботу очисних споруд у місті Збараж, які відіграють важливу роль у забезпеченні екологічної безпеки території.

Ці очисні споруди були збудовані ще у 2015 році та складаються з 54 резервуарів. Вони забезпечують належну очистку стічних вод із центральної частини міста та сприяють покращенню екологічного стану річки Гнізна. За словами керівника комунального підприємства Ігоря Богайчука, проєктна потужність об’єкта складає 500 кубів стічних вод на добу, хоча фактично очищується близько 300 кубів.

Ініціатива щодо передачі об’єкта в комунальну власність

Одним із ключових питань, які були обговорені під час огляду, стало питання правового статусу об’єкта. Зокрема, орендна плата за використання приміщення очисних споруд призводить до підвищення тарифів на водовідведення для мешканців Збаража.

З метою зменшення фінансового навантаження на споживачів Збаразька міська рада ініціює передачу нерухомого майна з державної у комунальну власність. Це можна зробити шляхом виділення очисних споруд в окремий баланс та переоформлення їх з «Енергокорпусу» на «Каналізаційні очисні споруди». Ця ініціатива дозволить безоплатно передати об’єкт громаді та значно знизити витрати на утримання очисних споруд.

Очільник області В’ячеслав Негода підтримав цю ініціативу, зазначивши, що обласна влада допоможе в реалізації цього проекту, звернувшись до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України з пропозицією про передачу об’єкта в комунальну власність Збаража.

Фінансування та нові проекти

Завдяки ефективній роботі існуючих очисних споруд, місто Збараж має стабільну систему водовідведення та змогу підтримувати екологічну безпеку території. Однак це лише перший етап, адже в 2025 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 1 млн грн на будівництво нових очисних споруд на території цукрового заводу в Збаражі, також потужністю 500 м³ на добу.

Розвиток екологічної інфраструктури на Тернопільщині

Негода наголосив, що розвиток екологічної інфраструктури є одним з пріоритетів обласної влади, адже це інвестиція у чисте довкілля, безпечне життя мешканців та сталий розвиток громади. Збараж демонструє успішний приклад того, як ефективне господарювання та підтримка з боку обласної влади дають реальні результати.

“Проблема очисних споруд є актуальною для багатьох громад. Ми працюємо над будівництвом таких об’єктів у Заліщицькій, Кременецькій, Лановецькій та інших громадах області”, — зазначив В’ячеслав Негода.

Завдяки спільним зусиллям місцевих органів влади та підтримці з боку обласної адміністрації, Тернопільщина поступово вирішує екологічні проблеми, забезпечуючи комфортні умови для мешканців та збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.