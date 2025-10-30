17:07 | 30.10.2025
Водій з наркотичним сп’янінням у Зборові: позбавлений прав, але знову сів за кермо

Учора на дорожній станції патрульної поліції в місті Зборів інспектори зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у водія були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння, проте він відмовився проходити медичний огляд у закладі охорони здоров’я.

Виявилося, що 37-річний чоловік вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності та відповідно до рішення суду був позбавлений права керування транспортними засобами на термін 5 років. Однак, попри це, він знову сів за кермо, порушуючи закон.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин. Відносно порушника патрульні склали адміністративні матеріали:

📑 ч. 5 ст. 126 (Повторне керування особою, позбавленою права керування) КУпАП;
📑 ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Згідно зі статтею 382 ККУ, за невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність.

Будьте відповідальними за кермом та не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху!

