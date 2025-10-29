23:18 | 29.10.2025
Вантажоперевезення з Туреччини: як уникнути простою вантажу

Вантажоперевезення Україна Туреччина: коли кожен кордон — це випробування для вашого логіста

Ви коли-небудь чекали 5 днів на болгаро-румунському кордоні через «неправильний» сертифікат на текстиль? Або отримували дзвінок від клієнта: «Де мій вантаж зі Стамбула? Він мав бути вчора!»? Саме на цьому, здавалося б, популярному маршруті найчастіше виникають приховані ризики: помилки в митному коді, відсутність фітосанітарного сертифіката на сухофрукти, затримки через неправильне кріплення меблів.

Саме тому ми в PR-Logist https://pr-logist.com.ua/vantazhoperevezienny_z_tyrechiny/ не просто пропонуємо вантажні перевезення Україна Туреччина. Ми гарантуємо прозорість, контроль і відповідальність на кожному етапі — від завантаження в Анкарі до розвантаження в Харкові.

Чому саме автоперевезення домінують на цьому напрямку?

Туреччина — не ЄС. Але саме тому маршрут вимагає максимальної точності:

  • Залізничні перевезення — рідкісні, з обмеженим графіком
  • Морські — тривалі (7–14 днів) і вимагають перевантажень у Констанці або Варні
  • Авіа — занадто дорого для більшості вантажів

Авто — єдиний реальний варіант. Але не будь-який. Потрібен досвід роботи з турецькою митницею, знання особливостей документообігу та наявність резерву на випадок затримок у Капікулі або на кордоні Болгарія-Румунія.

Вантажні перевезення Україна Туреччина: як ми робимо їх передбачуваними

Ми не просто «даємо машину». Ми забезпечуємо контроль на кожному етапі:

  • Перевірка документів ще до завантаження. Чи потрібен сертифікат походження EUR.1? Чи відповідає код ТН ЗЕД? Ми перевіряємо — щоб вас не зупинили в Стамбулі.
  • Правильний вибір транспорту. Для текстилю — тент з антиковзким покриттям. Для меблів — фургон з дерев’яною підлогою. Для негабариту — платформа з гідравлікою.
  • Прямий зв’язок з митним брокером в Анкарі. Не через 3 компанії, а безпосередньо — тому ваш вантаж проходить митницю за 3-5 годин, а не за 2 дні.
  • Страхування за справедливою ціною. Від 15 євро за 10 тонн — без «обов’язкових» доплат.

    Що ми перевозимо найчастіше?

    Наші клієнти — від інтернет-магазинів до міжнародних брендів. Ось що ми доставляємо щотижня:

    • Текстиль та одяг: зі Стамбула, Бурси, Ізміра — у фургонах з антиковзким покриттям.
    • Меблі та інтер’єр: з Анкари, Кайсері — з фіксацією за стандартами.
    • Сільськогосподарська продукція: сухофрукти, горіхи, оливки — у бортових або контейнерах.
    • Збірні вантажі: для інтернет-магазинів — консолідація в Стамбулі, доставка до Києва, Одеси, Львова.
    • Негабарит: промислові компоненти, верстати — з дозволами та супроводом.

    Особливості митного оформлення в цьому напрямку

    Туреччина — не ЄС, але має угоду про вільну торгівлю з Україною. Тому:

    • Для багатьох товарів не потрібен сертифікат EUR.1, але обов’язковий сертифікат походження Form A.
    • Для сільгосппродукції — фітосанітарний сертифікат.
    • Для техніки — декларація відповідності.
    • Для продуктів харчування — санітарні висновки та маркування «made in Turkey».

    Ми оформимо все — щоб ви не витрачали час на бюрократію.

    Скільки коштують вантажоперевезення Україна Туреччина?

    Ціна залежить від чотирьох факторів:

    1. Маршрут (наприклад, Київ–Стамбул vs Одеса–Анкара)
    2. Тип транспорту (окрема машина або довантаження)
    3. Характеристики вантажу (вага, об’єм, необхідність кріплення)
    4. Додаткові послуги (митниця, розвантаження, страхування)

    Але ми не залишаємо вас наодинці з калькулятором. Надішліть нам:

    • Звідки і куди везти
    • Що саме (опис, вага, об’єм)
    • Коли потрібно доставити

    — і ми надішлемо точний розрахунок протягом 10 хвилин. Без «приблизно». Без «потім уточнимо».

    Наші переваги — не в слоганах, а в результатах

    • Роки досвіду — з 2018 року доставили тисячі вантажів з Туреччини і до Туреччини.
    • Власний автопарк + перевірені партнери — завжди є резерв, навіть у пік сезону.
    • Офіси в Україні та ЄС — оперативно вирішуємо питання на місці.
    • Гарантія збереження вантажу — від відколів до повної втрати.

    Готові почати?

    Не ризикуйте своїм бізнесом через «дешевого перевізника». Довірте вантажоперевезення Україна Туреччина тим, хто робить це щодня — і робить добре.

    Напишіть нам або зателефонуйте

    Заповніть форму на сайті — і ми самі зв’яжемося з вами за 10 хвилин. Тому що ваш час — це ваш прибуток.

