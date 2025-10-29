Вантажоперевезення з Туреччини: як уникнути простою вантажу
Вантажоперевезення Україна Туреччина: коли кожен кордон — це випробування для вашого логіста
Ви коли-небудь чекали 5 днів на болгаро-румунському кордоні через «неправильний» сертифікат на текстиль? Або отримували дзвінок від клієнта: «Де мій вантаж зі Стамбула? Він мав бути вчора!»? Саме на цьому, здавалося б, популярному маршруті найчастіше виникають приховані ризики: помилки в митному коді, відсутність фітосанітарного сертифіката на сухофрукти, затримки через неправильне кріплення меблів.
Саме тому ми в PR-Logist не просто пропонуємо вантажні перевезення Україна Туреччина. Ми гарантуємо прозорість, контроль і відповідальність на кожному етапі — від завантаження в Анкарі до розвантаження в Харкові.
Чому саме автоперевезення домінують на цьому напрямку?
Туреччина — не ЄС. Але саме тому маршрут вимагає максимальної точності:
- Залізничні перевезення — рідкісні, з обмеженим графіком
- Морські — тривалі (7–14 днів) і вимагають перевантажень у Констанці або Варні
- Авіа — занадто дорого для більшості вантажів
Авто — єдиний реальний варіант. Але не будь-який. Потрібен досвід роботи з турецькою митницею, знання особливостей документообігу та наявність резерву на випадок затримок у Капікулі або на кордоні Болгарія-Румунія.
Вантажні перевезення Україна Туреччина: як ми робимо їх передбачуваними
Ми не просто «даємо машину». Ми забезпечуємо контроль на кожному етапі:
- Перевірка документів ще до завантаження. Чи потрібен сертифікат походження EUR.1? Чи відповідає код ТН ЗЕД? Ми перевіряємо — щоб вас не зупинили в Стамбулі.
- Правильний вибір транспорту. Для текстилю — тент з антиковзким покриттям. Для меблів — фургон з дерев’яною підлогою. Для негабариту — платформа з гідравлікою.
- Прямий зв’язок з митним брокером в Анкарі. Не через 3 компанії, а безпосередньо — тому ваш вантаж проходить митницю за 3-5 годин, а не за 2 дні.
- Страхування за справедливою ціною. Від 15 євро за 10 тонн — без «обов’язкових» доплат.
Що ми перевозимо найчастіше?
Наші клієнти — від інтернет-магазинів до міжнародних брендів. Ось що ми доставляємо щотижня:
- Текстиль та одяг: зі Стамбула, Бурси, Ізміра — у фургонах з антиковзким покриттям.
- Меблі та інтер’єр: з Анкари, Кайсері — з фіксацією за стандартами.
- Сільськогосподарська продукція: сухофрукти, горіхи, оливки — у бортових або контейнерах.
- Збірні вантажі: для інтернет-магазинів — консолідація в Стамбулі, доставка до Києва, Одеси, Львова.
- Негабарит: промислові компоненти, верстати — з дозволами та супроводом.
Особливості митного оформлення в цьому напрямку
Туреччина — не ЄС, але має угоду про вільну торгівлю з Україною. Тому:
- Для багатьох товарів не потрібен сертифікат EUR.1, але обов’язковий сертифікат походження Form A.
- Для сільгосппродукції — фітосанітарний сертифікат.
- Для техніки — декларація відповідності.
- Для продуктів харчування — санітарні висновки та маркування «made in Turkey».
Ми оформимо все — щоб ви не витрачали час на бюрократію.
Скільки коштують вантажоперевезення Україна Туреччина?
Ціна залежить від чотирьох факторів:
- Маршрут (наприклад, Київ–Стамбул vs Одеса–Анкара)
- Тип транспорту (окрема машина або довантаження)
- Характеристики вантажу (вага, об’єм, необхідність кріплення)
- Додаткові послуги (митниця, розвантаження, страхування)
Але ми не залишаємо вас наодинці з калькулятором. Надішліть нам:
- Звідки і куди везти
- Що саме (опис, вага, об’єм)
- Коли потрібно доставити
— і ми надішлемо точний розрахунок протягом 10 хвилин. Без «приблизно». Без «потім уточнимо».
Наші переваги — не в слоганах, а в результатах
- Роки досвіду — з 2018 року доставили тисячі вантажів з Туреччини і до Туреччини.
- Власний автопарк + перевірені партнери — завжди є резерв, навіть у пік сезону.
- Офіси в Україні та ЄС — оперативно вирішуємо питання на місці.
- Гарантія збереження вантажу — від відколів до повної втрати.
