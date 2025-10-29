Вантажоперевезення з Туреччини: як уникнути простою вантажу



Вантажоперевезення Україна Туреччина: коли кожен кордон — це випробування для вашого логіста

Ви коли-небудь чекали 5 днів на болгаро-румунському кордоні через «неправильний» сертифікат на текстиль? Або отримували дзвінок від клієнта: «Де мій вантаж зі Стамбула? Він мав бути вчора!»? Саме на цьому, здавалося б, популярному маршруті найчастіше виникають приховані ризики: помилки в митному коді, відсутність фітосанітарного сертифіката на сухофрукти, затримки через неправильне кріплення меблів.

Саме тому ми в PR-Logist https://pr-logist.com.ua/vantazhoperevezienny_z_tyrechiny/ не просто пропонуємо вантажні перевезення Україна Туреччина. Ми гарантуємо прозорість, контроль і відповідальність на кожному етапі — від завантаження в Анкарі до розвантаження в Харкові.

Чому саме автоперевезення домінують на цьому напрямку?

Туреччина — не ЄС. Але саме тому маршрут вимагає максимальної точності:

Залізничні перевезення — рідкісні, з обмеженим графіком

Морські — тривалі (7–14 днів) і вимагають перевантажень у Констанці або Варні

Авіа — занадто дорого для більшості вантажів

Авто — єдиний реальний варіант. Але не будь-який. Потрібен досвід роботи з турецькою митницею, знання особливостей документообігу та наявність резерву на випадок затримок у Капікулі або на кордоні Болгарія-Румунія.

Вантажні перевезення Україна Туреччина: як ми робимо їх передбачуваними

Ми не просто «даємо машину». Ми забезпечуємо контроль на кожному етапі:

Перевірка документів ще до завантаження. Чи потрібен сертифікат походження EUR.1? Чи відповідає код ТН ЗЕД? Ми перевіряємо — щоб вас не зупинили в Стамбулі.

Правильний вибір транспорту. Для текстилю — тент з антиковзким покриттям. Для меблів — фургон з дерев’яною підлогою. Для негабариту — платформа з гідравлікою.

Прямий зв’язок з митним брокером в Анкарі. Не через 3 компанії, а безпосередньо — тому ваш вантаж проходить митницю за 3-5 годин, а не за 2 дні.

Страхування за справедливою ціною. Від 15 євро за 10 тонн — без «обов’язкових» доплат. Що ми перевозимо найчастіше? Наші клієнти — від інтернет-магазинів до міжнародних брендів. Ось що ми доставляємо щотижня: Текстиль та одяг: зі Стамбула, Бурси, Ізміра — у фургонах з антиковзким покриттям. Меблі та інтер’єр: з Анкари, Кайсері — з фіксацією за стандартами. Сільськогосподарська продукція: сухофрукти, горіхи, оливки — у бортових або контейнерах. Збірні вантажі: для інтернет-магазинів — консолідація в Стамбулі, доставка до Києва, Одеси, Львова. Негабарит: промислові компоненти, верстати — з дозволами та супроводом. Особливості митного оформлення в цьому напрямку Туреччина — не ЄС, але має угоду про вільну торгівлю з Україною. Тому: Для багатьох товарів не потрібен сертифікат EUR.1, але обов’язковий сертифікат походження Form A. Для сільгосппродукції — фітосанітарний сертифікат. Для техніки — декларація відповідності. Для продуктів харчування — санітарні висновки та маркування «made in Turkey». Ми оформимо все — щоб ви не витрачали час на бюрократію. Скільки коштують вантажоперевезення Україна Туреччина? Ціна залежить від чотирьох факторів: Маршрут (наприклад, Київ–Стамбул vs Одеса–Анкара) Тип транспорту (окрема машина або довантаження) Характеристики вантажу (вага, об’єм, необхідність кріплення) Додаткові послуги (митниця, розвантаження, страхування) Але ми не залишаємо вас наодинці з калькулятором. Надішліть нам: Звідки і куди везти Що саме (опис, вага, об’єм) Коли потрібно доставити — і ми надішлемо точний розрахунок протягом 10 хвилин. Без «приблизно». Без «потім уточнимо». Наші переваги — не в слоганах, а в результатах Роки досвіду — з 2018 року доставили тисячі вантажів з Туреччини і до Туреччини. Власний автопарк + перевірені партнери — завжди є резерв, навіть у пік сезону. Офіси в Україні та ЄС — оперативно вирішуємо питання на місці. Гарантія збереження вантажу — від відколів до повної втрати. Готові почати? Не ризикуйте своїм бізнесом через «дешевого перевізника». Довірте вантажоперевезення Україна Туреччина тим, хто робить це щодня — і робить добре. Напишіть нам або зателефонуйте Заповніть форму на сайті — і ми самі зв’яжемося з вами за 10 хвилин. Тому що ваш час — це ваш прибуток.

