Ліцей на Тернопільщині втратив мудру наставницю: пам’ять про Валентину Батьковець залишиться в серцях

З великим сумом та болем колектив Коропецького ліцею ім. М.Каганця повідомляє про відхід у вічність Валентини Антонівни Батьковець, чудового педагога, яка все своє життя присвятила вихованню молоді та служінню освіті. Її смерть залишила порожнечу в серцях колег, учнів і всіх, хто мав честь з нею працювати.

Валентина Батьковець була не тільки висококласним спеціалістом, а й людиною з великою душею, добрим серцем та стійким характером. Вона вміла не лише навчати, а й виховувати своїх учнів, прищеплюючи їм мудрість, відповідальність та цінності, які вони виносили із стін навчального закладу на все життя.

Її відданість справі, мудрість і невтомна праця зробили її справжнім авторитетом серед колег та педагогів. Валентина Антонівна завжди була на висоті, підтримуючи учнів та колег, а її життя було прикладом для наслідування. Вона заслужила найкращі слова поваги та вдячності за свій внесок в освіту.

Колектив Коропецького ліцею висловлює щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав і працював з Валентиною Антонівною. Її пам’ять житиме у серцях тих, хто мав змогу стати частиною її життя.

Чин похорону Валентини Батьковець відбудеться 29 жовтня 2025 року о 12:00 годині.

Вічна і світла пам’ять Валентині Антонівні Батьковець!