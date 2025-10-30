У Байківцях дівчата грали у футбол

Сьогодні у Байківцях на спортивному майданчику зі штучним покриттям у футбол грали дівчата – учениці 5-9 класів. І треба їм віддати належне: вони створили на полі атмосферу видовищної, емоційної і, головне, непередбачуваної атмосфери. Непередбачуваної тому, що усі команди були майже однакового рівня, тож долю поєдинків інколи міг вирішити випадок. Утім, школярки з Ангелівки таки були більш настирливі, більш майстерні. Тож у підсумку вони й стали переможцями турніру.

Доля другого місця вирішувалася у грі дівочих команд Байковецької та Шляхтинецької гімназій. У вкрай напруженій боротьбі перемогли юні байківчанки.

На четвертому місці попри непогану гру школярки з Романового Села. Більше пощастило їхнім землякам – школярикам 1-4 класів. Вони здолали однолітків зі Шляхтинець і тепер представлятимуть громаду на третьому етапі ігор Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги.

Треба зауважити, що запеклим баталіям на полі передувало вітальне слово начальниці відділу освіти Байковецької сільської ради Віри Коршняк.

– Сьогоднішня ніч і ранок в Україні були вкрай тривожними і небезпечними: російські окупанти багато годин атакували з повітря наші міста і села. Тож маємо бути дуже вдячними українським захисникам за те, що зараз ми можемо проводити наші змагання.

Вона також наголосила на тому, що у цих змаганнях головне не перемога. Важливіше бути командою, бути єдиними зараз і в майбутньому. Адже ці ігри називаються Пліч-о-пліч.

– Виростайте патріотами, будьте сильними, будьте єдиними заради України, – сказала Віра Коршняк.