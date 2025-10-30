Тернопільщина втратила захисника Юрія Допіру

Великобірківська селищна рада повідомляє про передчасну та трагічну смерть Допіри Юрія Васильовича 16.04.1991 року народження, жителя села Капустинці, Збаразької ТГ, військовослужбовця В/Ч А 0222

В Юрія залишилася дружина Мар’яна та донечка Мирослава 2024 року народження, які є жителями села Малий Ходачків.