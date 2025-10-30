«Юнармія» на Донеччині: як росіяни мілітаризували українських дітей

Згідно з повідомленням Національної поліції України, було викрито незаконну діяльність осередку «Юнармії», що діяв на території Донецької області під виглядом «військово-патріотичного» виховання. Виявлено, що в рамках цієї організації проводилися систематичні тренування для дітей, які включали стройову підготовку, роботу зі зброєю, навчання тактиці бою та ідеологічну обробку для виховання ворожого ставлення до України.

Дітей, які потрапляли до «Юнармії», набирали з Донецька та прилеглих населених пунктів, а також із новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей. За оперативної підтримки Департаменту стратегічних розслідувань поліції та Департаменту кримінального аналізу було задокументовано весь механізм вербування та мілітаризації українських дітей.

Докази злочинної діяльності

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили, що діяльність «Юнармії» перевищує межі культурно-виховної роботи і фактично є інструментом пропаганди, мобілізації та підготовки солдатів для російських збройних сил. Зокрема, зібрані документи, зокрема стратегія розвитку руху до 2030 року, свідчать про намір охопити маси дітей, залучаючи частину з них до служби у російських військових формуваннях.

Згідно з розслідуванням, десятки тисяч дітей стали частиною цієї організації. Виявлено численні випадки, коли неповнолітні, набравши досвіду в «Юнармії», вступали до збройних сил рф. Один з таких випадків стосується 18-річного мешканця Горлівки, який у 2023 році вступив до лав «Юнармії», а пізніше — до рф, де загинув у червні 2024 року.

Затримання та підозра

Слідчі встановили імена керівників місцевих осередків «Юнармії» в Донецькій області, зокрема в Макіївці, Кіровському та Торезі. Серед підозрюваних — очільники регіональних відділень, відповідальні за вербування дітей та організацію тренувань. Загалом 10 осіб повідомлено про підозру.

Поліція кваліфікує дії підозрюваних як воєнний злочин, зокрема за статтями 438 (вчинення воєнного злочину) та 436-2 (виправдовування агресії рф) Кримінального кодексу України. За цими статтями передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Порушення міжнародного гуманітарного права

Залучення неповнолітніх до військових дій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 51 Женевської конвенції. «Юнармія» вже внесена до санкційних списків ЄС, США та України як інструмент мілітаризації дітей.

Подальші розслідування

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань продовжують роботу з документування подібних злочинів на інших окупованих територіях. Вони спільно з Офісом Генерального прокурора працюють над встановленням і притягненням до відповідальності осіб, причетних до мілітаризації дітей по всій окупованій території України.