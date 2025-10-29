росія обстріляла дитячу лікарню в Херсоні: чотири дитини серед постраждалих

Внаслідок артилерійського обстрілу, здійсненого російськими окупантами, була пошкоджена дитяча лікарня у Херсоні. Обстріл стався сьогодні, 29 жовтня 2025 року, близько 09:20. У момент нападу у лікарні перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждало 9 осіб, серед яких чотири дитини та троє медичних працівників. Усі потерпілі були терміново доставлені до медичних закладів міста для надання допомоги. Інформація про точну кількість постраждалих і їхній стан наразі уточнюється.

Суттєві руйнування лікарні та прилеглих споруд

Під час обстрілу будівлі лікарні були значно пошкоджені, вибухова хвиля також завдала руйнувань прилеглим будівлям. Зазначається, що пошкодження отримала інфраструктура лікарні, що ускладнює надання медичних послуг постраждалим.

Досудове розслідування за фактом воєнного злочину

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України. Прокурори разом зі слідчими активно працюють над фіксацією наслідків обстрілу та збором доказів, що підтверджують черговий злочин з боку російських військ.

Порушення міжнародного гуманітарного права

Обстріли цивільних об’єктів, зокрема медичних установ, є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Міжнародні організації та правозахисники неодноразово засуджували подібні напади, які несуть величезні страждання цивільному населенню, в тому числі дітям, що є особливо грубим порушенням прав людини.

Наслідки для цивільних об’єктів у Херсоні

Ситуація в Херсоні продовжує залишатися складною, і жителі міста, як і раніше, піддаються постійним обстрілам та атакам з боку російських військ. Цей випадок є ще одним підтвердженням злочинних дій окупантів, що спричиняють величезні втрати серед цивільного населення.