На фронті розміновують поля, а в тилу свої “мінують” — як аграрії Тернопільщини збирають урожай

На Тернопільщині, де зараз активно тривають осінні жнива, агрофірма «Медобори» разом з партнерами — Епіцентром Агро Західним кластером — стартували збір урожаю кукурудзи. Однак, здавалося б, звичайний процес збору врожаю не обійшовся без непередбачуваних труднощів.

Як повідомила виконавча директорка ТОВ «Агрофірма «Медобори» Уляна Хом’як-Антонюк, під час збирання врожаю комбайни зустріли неочікувану перепону: на полі була розкидана арматура, ймовірно, з наміром пошкодити техніку та завадити процесу жнив.

— «Той “хтось” дуже старався — понапихав арматури прямо в поле. Але на щастя для нас, сучасні комбайни мають систему, яка зупиняється при зіткненні з металевими предметами. Тому спроби саботажу не увінчались успіхом», — зазначила Уляна Хом’як-Антонюк.

Як зазначає представниця агрофірми, у той час як на Сході України наші військові розміновують поля, щоб забезпечити можливість сіяти та збирати врожай, в тилу вже йдуть спроби зіпсувати роботу мирних жителів.

— «Земля любить працю, а не зло! Бо за нами — правда, з нами — Бог. І кукурудза, як і добро, дозріває попри все», — підсумувала директорка.