Інвестиції у криптовалюту: на Тернопільщині активізувалися шахраї

Начальник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко закликає громадян бути обережними і уважними до шахрайських схем, що набирають популярності, зокрема у сфері інвестицій у криптовалюту.

🚨 Шахрайство через криптовалюту

Згідно з повідомленням поліції, на Тернопільщині стався випадок шахрайства, де 27-річна жінка втратила 33 000 гривень, довірившись оголошенню про інвестиції в криптовалюту на сумнівній платформі. Після переказу коштів через мобільний онлайн-банкінг жінка втратила зв’язок з шахраями, а її гроші зникли.

📍 Як не стати жертвою шахраїв?

Сергій Зюбаненко надає кілька важливих порад, щоб не потрапити в пастку шахраїв:

1️⃣ Не довіряйте експертам з соцмереж та месенджерів, які обіцяють швидкий прибуток.

2️⃣ Перевіряйте платформи: справжні криптобіржі мають офіційні сайти, ліцензії та службу підтримки.

3️⃣ Не переказуйте кошти на особисті картки незнайомих осіб.

4️⃣ Звертайтесь до сертифікованих фахівців або на гарячу лінію кіберполіції, якщо виникають сумніви: ☎ 0 800 505 170.

💡 Ніколи не інвестуйте без роздумів

Зюбаненко підкреслив, що гарантований дохід — це основний сигнал того, що перед вами шахрайська схема. Інвестування завжди містить ризики, і шахраї часто користуються цим для залучення довірливих людей.

💪🏻 Поліція працює над розслідуванням шахрайств

Тернопільська поліція постійно розслідує подібні злочини, але найкращим захистом для громадян є уважність та обережність. Разом ми можемо зупинити шахраїв.