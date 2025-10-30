Пам’ять про Героїв Чорткова: встановлено 41 пам’ятник загиблим воїнам

Чортківська міська рада повідомляє про завершення першого етапу встановлення пам’ятників загиблим Героям громади.

Завершено важливий етап у вшануванні пам’яті загиблих захисників Чортківської громади — встановлено 41 пам’ятник воїнам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Ці пам’ятники є символом великої жертви, яку зробили Герої, захищаючи рідну землю.

Локації пам’ятників:

33 пам’ятники на кладовищі по вул. Ягільницька

2 — в районі Синяково

1 — у Горішній Вигнанці

2 — в Пастушому

1 — в Бичківцях

1 — в Нагірянці

1 — в Шманьківчиках

Дизайн пам’ятників:

Кожен пам’ятник виконаний за єдиним зразком, щоб підкреслити єдність і жертовність наших воїнів. Ескіз узгоджували з родинами загиблих, щоб увічнити пам’ять про них з усіма емоціями та значенням для рідних.

Пам’ятник складається з двох частин:

Ліва частина : військовий хрест із тризубом та місцем останнього бою

Права частина: фото Героя, ім’я, прізвище, по-батькові та дати життя

На даний момент в Чортківській громаді поховані 59 Героїв, і в найближчому майбутньому планується встановлення пам’ятних знаків на решті могил.

Освячення пам’ятників

Нагадаємо, що в честь 503-ї річниці Чорткова, митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив 33 пам’ятні знаки на кладовищі по вул. Ягільницька, де поховані загиблі воїни Збройних сил України.

Вшанування пам’яті Героїв Чортківської громади — це наш обов’язок перед тими, хто поклав своє життя за Україну.