Тернопільська митниця: з початку року оформлено майже 1000 електрокарів

Попит на електротранспорт в Україні продовжує зростати, а пільгові умови оподаткування залишаються важливим стимулом для імпорту.

З початку 2025 року працівники Тернопільської митниці оформили 960 електромобілів – як нових, так і з вторинного ринку, загальною митною вартістю 731 млн гривень. При цьому імпортерам були надані пільги зі сплати митних платежів при ввезенні електромобілів на територію України на суму понад 146 млн гривень.

Для порівняння, за аналогічний період 2024 року оформлено 1154 електрокари (нові та з вторинного ринку), загальною митною вартістю 939 млн гривень. Сума пільг зі сплати митних платежів становила понад 188 млн гривень.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства норма діятиме до 1 січня 2026 року, після чого пільги зі сплати митних платежів можуть бути скасовані, якщо не буде ухвалено рішення про їхнє продовження.