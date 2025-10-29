Тривалий час вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Степан Білінський на Тернопільщину

Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України продовжує забирати життя наших мужніх синів та дочок…

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок мінометного обстрілу 29 липня 2024 року поблизу н.п. Північне Донецької області, загинув молодший сержант БІЛІНСЬКИЙ СТЕПАН ІГНАТОВИЧ,1977 року народження, житель с. Ланівці, Борщівської територіальної громади, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!