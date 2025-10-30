У Тернополі чоловік намагався дати хабар силовикам, аби уникнути поїздки у військкомат

28 жовтня 2025 року в Тернополі чоловік запропонував працівникам поліції, СБУ та РТЦК неправомірну вигоду, намагаючись уникнути поїздки до військкомату для уточнення своїх військово-облікових даних.

Інцидент стався під час відпрацювання території, коли співробітники правоохоронних органів зупинили автомобіль Mercedes-Benz GL 350, водій якого не мав при собі жодних військово-облікових документів. Після того, як йому запропонували поїхати до районного центру комплектування, чоловік відмовився і вирішив “відкупитися”, запропонувавши кожному силовику по 500 доларів США.

Силовики оперативно відреагували на спробу дачі хабаря, викликавши слідчо-оперативну групу Тернопільського райуправління поліції. Чоловік був затриманий, і на місці події було відкрито кримінальне провадження.

За пропозицію неправомірної вигоди відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України, тернополянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Наразі триває слідство.