Тернопільщина виявила порушення у використанні земель — десятки мільйонів гривень втрачено

Очільник Тернопільської області В’ячеслав Негода повідомив про результати моніторингу стану використання земель в усіх 55 територіальних громадах області. За інформацією від Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА), цей моніторинг проводився державним профільним інститутом відповідно до Меморандуму, підписаного з Тернопільською ОВА.

У результаті дослідження виявлено ряд серйозних порушень у використанні земель. Серед основних проблем:

Невитребувані (нерозділені) земельні частки (паї) та неуспадковані земельні ділянки , що використовуються, але не передані на праві оренди користувачам;

Використання земель комунальної власності без правовстановлюючих документів під проектними польовими дорогами на землях сільськогосподарського призначення;

Використання земель не за цільовим призначенням — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, пасовищ, сіножатей тощо;

Відсутність внесення відомостей про земельні ділянки комунальної власності до Державного земельного кадастру;

Необхідність оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Проблеми з легалізацією земель і втрати для місцевих бюджетів

Згідно з аналізом, значна частина земельних ділянок у кожній громаді не легалізована і роками використовується без належних правових підстав. Місцеві бюджети через це втрачають значні кошти, які могли б бути спрямовані на розвиток громад і підтримку Збройних Сил України.

“Це десятки мільйонів гривень щорічних надходжень, які могли б підсилити фінансову спроможність наших громад,” — зазначив В’ячеслав Негода.

Кроки до відновлення законності

З метою відновлення законності щодо використання земель і створення додаткових фінансових джерел для місцевих бюджетів, на адреси громад у серпні були направлені офіційні листи з попередніми розрахунками, картографічними матеріалами та контактами відповідальних фахівців. Негода наголосив на необхідності ініціювати обговорення цієї проблеми на сесіях місцевих рад і виконкомах, а також вжити заходів щодо приведення використання земель у відповідність до законодавства.

Діяльність Тернопільської ОВА та відповідальність місцевої влади

“Ми розраховуємо на відповідальність голів громад та депутатів місцевих рад. Міським, селищним та сільським головам необхідно невідкладно вирішити питання щодо ефективного управління земельними ресурсами,” — додав В’ячеслав Негода.

Тернопільська обласна військова адміністрація буде інформувати жителів громад про хід виконання цього завдання, щоб забезпечити ефективне використання земельних ресурсів та посилити економічну самостійність територіальних громад.