Пожежа у Соколові: рятувальники Тернопільщини ліквідували масштабне загоряння

29 жовтня на Тернопільщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у селі Соколів, Золотниківської ТГ.

За повідомленням пресслужби ДСНС, пожежа сталася вранці, о 06:15. Вогнеборці оперативно прибули на місце події та приступили до гасіння загоряння, яке охопило площу 60 м² приватного житлового будинку. Вогонь знищив твердопаливний котел, електроінструмент, меблі, домашнє майно, а також легковий автомобіль марки «Chery Amulet».

Завдяки злагодженим і оперативним діям рятувальників, вогонь не поширився на сусідні будівлі. У результаті вдалося врятувати дві будівлі та ще один автомобіль, що знаходився неподалік.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються, фахівці продовжують роботу на місці інциденту.

