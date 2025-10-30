Тернопіль виділить понад 9 мільйонів гривень на протипожежний захист шкіл

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про перерозподіл коштів для облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Мова йде про заходи з протипожежного захисту.

Управлінню освіти доручено здійснити перерозподіл коштів між школами як за рахунок співфінансування з місцевого бюджету, так і за рахунок субвенції з державного бюджету.

Розподіл коштів за рахунок співфінансування:

ТСШ І-ІІІ ступенів №7 – 300 130 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №11 – 186 592 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №14 – 205 814 грн;

ТСШ І-ІІІ ступенів №17 – 278 433 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19 – 50 727 грн;

ТЗОШ №20 ім. Р. Муляра – 143 679 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – 229 594 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №24 – 401 317 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Д. Заплітного – 159 599 грн.

Розподіл коштів за рахунок субвенції:

ТСШ І-ІІІ ступенів №7 – 299 830 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №11 – 1 462 580 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №14 – 548 274 грн;

ТСШ І-ІІІ ступенів №17 – 452 229 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19 – 844 460 грн;

ТЗОШ №20 ім. Р. Муляра – 335 468 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – 1 637 892 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №24 – 658 194 грн;

ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Д. Заплітного – 729 775 грн.