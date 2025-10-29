Поліція охорони Тернопільщини серед лідерів в Україні: служать, захищають, розвиваються

Сімдесят третю річницю створення Служби поліція охорони Тернопільщини зустрічає з вагомими досягненнями – підрозділ увійшов до числа найкращих в Україні за результатами дев’яти місяців цього року. Поліція охорони Тернопільської області – це понад 500 професіоналів.



«Сьогодні нашими пріоритетами є надійна охорона об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, закладів освіти та інших. Під нашим захистом понад 12,5 тисяч об’єктів. Ми охороняємо весь громадський транспорт Тернополя, весь автопарк обласного центру Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, усі школи області та багато інших об’єктів», – зазначив начальник управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко.



Подія — урочиста, але не святкова. У такі дні, наголосив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, важливо подякувати тим професіоналам, які щодня сумлінно виконують свої обов’язки. Адже саме завдяки їхній роботі забезпечується безпека громадян. Поліція охорони — невіддільна частина єдиної системи правопорядку області, що оперативно реагує, бере участь у розкритті злочинів та професійно виконує поставлені завдання.



“Дякую вам за службу, особливо дякую тим поліцейським, які добровільно пішли в Стрілецький батальйон. Професійно та самовіддано зробили свою роботу. На превеликий жаль, не всі повернулися, але ви маєте пишатися цими офіцерами, сержантами, вашими колегами”.



Понад 30 працівників підрозділу пішли служити до Збройних сил України, 14 перебувають у складі стрілецького батальйону, один із працівників поліції охорони загинув у боях, захищаючи державу. 6 повернулися та продовжують службу вдома, а пліч-о-пліч із ними працюють 8 ветеранів російсько-української війни. Серед яких – Віктор Філенко. Він воював у батальйоні «Донбас», брав участь у бойових діях у Часовому Яру, Куп’янську, в Серебрянському лісі, під Покровськом. У Миколаївці на Донеччині отримав поранення. Після лікування та реабілітації влаштувався на роботу в поліцію охорони.



“Я потрапив в місто Кропивницький, де мене прооперували. Там я пройшов реабілітацію, після реабілітації я пройшов в місті Дніпро ВЛК. Після ВЛК мене звільнили і я шукав роботу, хотів бути корисним. І пішов в поліцію охорони, на посаду охоронника воєнної охорони. Робота мені подобається, хороший колектив, чудова команда”.



Поліція охорони Тернопільщини — це професійна команда, яка щодня 24/7 стоїть на сторожі безпеки громадян, аби кожен міг жити, творити й мріяти, відчуваючи захист і впевненість у завтрашньому дні.





