Одночасно 9 депутатів однієї сільради на Тернопільщині потрапили під санкції за порушення корупційного законодавства

Теребовлянський районний суд визнав 9 депутатів Золотниківської сільської ради винними в порушеннях, пов’язаних з корупцією. Всі вони були оштрафовані за несвоєчасне подання декларацій відповідно до вимог антикорупційного законодавства.

Протягом вересня – жовтня 2025 року суд ухвалив рішення, згідно з яким депутатів було визнано винними за частиною 1 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Виявилось, що ці депутати без поважних причин не подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації за період з 2021 по 2024 роки.

Штрафи та адміністративна відповідальність

Суд постановив накласти штраф на кожного з депутатів у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це рішення вже набрало законної сили, що призведе до внесення відомостей про порушників до Реєстру корупціонерів.

Важливість відкритості та підзвітності

Порушення вимог щодо подачі декларацій підриває основні принципи відкритості та підзвітності в органах влади та місцевого самоврядування. Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури активно взяли участь у розгляді справи, щоб забезпечити належне дотримання антикорупційних вимог.