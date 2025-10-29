Екс-керівника Кременецько-Почаївського заповідника виправдали у справі про пошкодження історичної пам’ятки на горі Бона

Екс-керівник Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, Вадим Микулич, був виправданий у справі про службову недбалість, що стосувалася пошкодження архітектурної пам’ятки «Замок. Руїни ІX-XVІ ст.» на горі Бона в Кременці. Пошкодження сталися під час встановлення флагштока, яке здійснив благодійний фонд Михайла та Мар’яни Головків.

Флагшток на «Замковій горі» — незаконне встановлення без розкопок

Судовий розгляд справи з’ясував, що у серпні 2021 року почалися земельні та будівельні роботи на території історичної пам’ятки. Благодійний фонд Головків фінансував встановлення флагштока, однак роботи проводились без належних археологічних досліджень та розкопок. Це призвело до пошкодження культурно-хронологічних шарів та частини оборонного мура IX століття. За висновками експертів, шкода від пошкодження склала понад 726 тис. грн.

Вадим Микулич не визнав свою вину

Екс-керівник заповідника Вадим Микулич свою провину не визнав. Він заявив, що не погоджував проведення будівельних робіт, оскільки не мав таких повноважень, і лише підписував інформативні листи, що повідомляли про необхідність звернення до відповідних державних установ для отримання дозволу на роботи. За словами Микулича, він перебував у відпустці під час початку робіт, і коли повернувся, фундамент вже був забетонований.

Рішення суду: виправдання та відсутність доказів вини

Під час розгляду справи Кременецький районний суд врахував, що Микулич дійсно був у відпустці, коли почались роботи на «Замковій горі». Суд також визнала, що надані слідчими документи не містять достатніх доказів для підтвердження вини колишнього керівника заповідника. Суддя Валентина Мочальська прийняла рішення про виправдання Вадима Микулича та залишила без розгляду цивільний позов прокурора щодо відшкодування збитків на суму понад 726 тис. грн.

Флагшток і благодійний фонд Головків

Будівельні роботи на горі Бона, зокрема встановлення флагштока, були організовані на замовлення Тернопільської обласної ради. У урочистому відкритті брали участь голова обласної ради Михайло Головко та його дружина Мар’яна Головко. Михайло Головко зазначив, що флагшток був встановлений за гроші його благодійного фонду та за сприяння підприємців, які підтримували політичну партію «Свобода».

Реакція на рішення суду

Виправдання Вадима Микулича викликало різні реакції в суспільстві. Водночас питання щодо відшкодування шкоди державі та подальшого збереження історичної спадщини залишаються актуальними, оскільки такі випадки можуть поставити під загрозу охорону пам’яток національного значення.

Тим часом, питання захисту археологічних та історичних пам’яток на території Кременецько-Почаївського заповідника залишаються на контролі державних органів, а також місцевих активістів, які виступають за ретельний контроль за збереженням культурної спадщини.

ЗІК