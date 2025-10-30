У Тернопільській області вводяться обмеження потужності для промисловості та бізнесу

За вказівкою НЕК “Укренерго”, з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України, на території Тернопільської області з 14:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств та бізнесу.

ВАЖЛИВО: Графіки обмеження потужності стосуються лише підприємств та бізнесових структур, а не житлових будинків. Таким чином, обмеження не зачеплять споживання електроенергії населенням.

Зазначені заходи є необхідними для оптимізації розподілу енергетичних ресурсів в умовах підвищених навантажень на енергосистему. Тернопільобленерго наголошує на важливості дотримання встановлених часових рамок і закликає бізнес та промисловість планувати свої операції відповідно до обмежень.

Ці заходи є тимчасовими і направлені на забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури в умовах складної ситуації в енергосистемі.