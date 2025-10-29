У Тернополі водій, який перебував у стані сп’яніння, потрапив під кримінальне переслідування за наркотики

Патрульна поліція Тернопільської області затримала 42-річного водія, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Євгена Коновальця та мав при собі заборонену речовину.

Інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху, під час спілкування з водієм виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак, водій відмовився проходити огляд у медичному закладі.

Під час проведення поверхневої перевірки, патрульні знайшли паперовий згорток із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. За результатами перевірки, на водія було складено протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, водія відсторонили від керування транспортним засобом.

Для з’ясування всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група, а слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян дотримуватись законів і пам’ятати, що відповідальність одна для всіх.

Фото ілюстративне