5 причин купити портативну консоль Valve

Випуск портативної консолі Valve Steam Deck став справжнім вибухом серед геймерів, які люблять пограти у відеоігри в будь-якому місці, крім будинку. Вона перевершує своїми характеристиками всі портативні девайси, а також підтягує всю бібліотеку ігор, що дозволяє заощадити людям, які раніше купували ігри на Steam. Ця та ще кілька причин купити консоль Valve у нашій статті.



Чому варто придбати консоль Valve?

Незважаючи на високу популярність пристрою, знайти Valve в Україні не так просто. Зробити це можна на сайті інтернет-магазину Retromagaz, де ви знайдете не тільки різні модифікації консолі, але й зможете замовити аксесуари для неї з доставкою в будь-який регіон країни. Говорячи про переваги гаджета, варто виділити такі моменти:

Максимальна потужність – це найпотужніший пристрій серед портативних девайсів, у якому встановлено процесор AMD. Хороша батарея – ви зможете використовувати Valve в автономному режимі від 2 до 5 годин, що є дуже пристойним показником для апаратів даного сегмента. Широкий вибір ігор – як було сказано раніше, у Валві вже підвантажено відеоігри зі Steam. Зручний інтерфейс – управління Valve інтуїтивно зрозуміле, при цьому його не можна назвати примітивним. Розробники змогли поєднати простоту та функціональність. Мобільність – якщо ви проводите багато часу в дорозі у громадському транспорті або з якихось причин не можете грати у відеоігри вдома, портативна консоль Вальве саме те, що вам необхідно.

Також варто відзначити широкі можливості підключення до консолі сторонніх девайсів, а також сполучення з ПК та телевізором. Таким чином, ви отримуєте 2 в 1: портативний девайс та стаціонарну приставку.

Висновок

На даний момент просто неможливо знайти портативний девайс, що виконує таку ж кількість завдань і пропонує настільки широкі можливості для ігор. По суті це кишеньковий ПК, який дозволяє вам перевіряти робочу пошту в момент, коли в сусідньому вікні йде підбір супротивників у Counter-Strike. Багатозадачність Valve справді вражає.