У Тернополі поліція розгорнула штаб для допомоги постраждалим

У Тернополі після масованої ворожої атаки поліція розгорнула оперативний штаб для надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу.

Основні завдання штабу — координація роботи екстрених служб, допомога з евакуацією, фіксація пошкодженого майна та інформування громадян. Тут також можна подати заяву про втрату або пошкодження майна, отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку, а також звернутися за медичною чи гуманітарною допомогою.

На місцях влучань працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, патрульні, рятувальники, медики та інші служби.

Станом на 17:00 відомо про 12 постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога.

Окремо правоохоронці закликають мешканців бути максимально обережними через можливу наявність небезпечних уламків. У разі виявлення підозрілих предметів — дронів, ракет або їх частин — забороняється наближатися, торкатися чи фотографувати їх зблизька, оскільки вони можуть містити нерозірвані вибухові елементи.

У таких випадках необхідно відійти на безпечну відстань та одразу телефонувати за номером 102 або повідомляти рятувальників.

Мешканців також закликають дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.

Правоохоронці запевняють, що залишаються на місцях і продовжують працювати для допомоги людям та стабілізації ситуації.