На Тернопільщині здають в оренду гідротехнічні споруди

📌Пропозиція оренди на Тернопільщині: гідротехнічні споруди

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з передачі в оренду гідротехнічних споруд Ставу Новосілка 1 за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, на території Залозецької ОТГ, за межами смт. Залізці.

💡 Актив знаходиться у задовільному технічному стані.

💰Стартова ціна — 8 820,66 гривень;

📭Прийом пропозицій — до 24 жовтня 2022 року;

🗓Дата аукціону — 25 жовтня 2022 року;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану.