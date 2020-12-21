8 симптомів, які категорично не можна ігнорувати жінкам

1.Новоутворення в грудях і будь-які зміни їх форми і кольору. Якщо Ви помітили, що ваші груди змінилися – це серйозний привід для звернення до мамолога, і чим швидше, тим краще. Особливо це стосується появи ущільнень.

2.Втрата пам’яті. Якщо Ви часто забуваєте, про те куди поклали ключі або телефон, перевірте себе на інші ознаки хвороби Альцгеймера – сплутаність свідомості, дезорієнтацію в просторі і утруднення в формулюванні думок. Звичайно, в ранньому і середньому віці взагалі не варто переживати про це, а ось після 60 років будьте уважні.

3.Постійна втома. Таке зовсім не дивно при нинішній завантаженості сучасних жінок. Але якщо втома не проходить більше 2 тижнів, Ви намагаєтеся висипатися, а ефекту немає – варто всерйоз задуматися. Можливо, у Вас проблеми зі щитовидкою або розвивається хвороба серця.

4.Різка зміна зору. Причин може бути декілька. Але коли відбувається втрата різкості, плюс Ви втрачаєте рівновагу і паморочиться голова, виникають проблеми із зв’язковою промовою або німіє одна частина тіла – негайно звертайтеся за допомогою! Це основні ознаки інсульту.

5.Здуття живота без видимої причини. Якщо у Вас здувся живіт, і це не пов’язано зі святковим столом – саме час задуматися і звернутися до лікаря. Коли здуття не пов’язане з травленням, це можуть бути серйозні проблеми з яєчниками. А якщо ще при цьому почастішали походи в туалет і з’явилися болі в області таза, візит до лікаря краще не затягувати.

6.Прискорене серцебиття. Природно, коли серцевий ритм прискорюється після фізичного навантаження або якихось нервових потрясінь, це цілком нормально. Але коли «полум’яний мотор» прискорює свій хід без видимої причини, причому регулярно, радимо негайно звернутися до кардіолога.

7.Підозрілі родимки. Якщо ваші рідні плями змінили свій розмір, форму або колір – краще перестрахуватися і звернутися до лікаря, щоб не пропустити злоякісне новоутворення.

8.Різка втрата ваги. Деяким такий сигнал і зовсім здасться в радість. Але не завжди це добре, якщо жінка скинула вагу раптово і не докладала для цього ніяких зусиль – треба знайти причину. Адже така ознака може сигналізувати від діабету до ракової пухлини.

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