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Вибори 2020 Політика 

Підприємці, бюджетники та жодного медика: аналіз депутатів тернопільської міської ради за професійною ознакою

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Аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» проаналізували депутатський корпус Тернопільської міської ради, нового, 8 скликання за професійною ознакою, тобто посадою (заняттям), місцем роботи. Таке дослідження було здійснено на основі даних сайту Центральної виборчої комісії щодо обраних депутатів.

❗Отже, серед 42 депутатів Тернопільської міської ради більшість депутатів – 24 депутати – працюють в приватному секторі, тобто в приватних підприємствах, ТОВ (переважно на керівних посадах) чи є фізичними особами-підприємцями. Це становить 57% від загального складу Тернопільської міськради. Серед цих 24 депутатів – 16 депутатів є фізичними особами-підприємцями, а це 38% від усіх депутатів міськради. Найбільше депутатів працюють у приватному секторі у фракції партії «Свобода» – 8 депутатів з 18-ти обраних від цієї партії, що становить 44% до загальної кількості обраних депутатів від даної політсили. А найменше депутатів (по 2 депутати) у цій сфері працюють серед депутатів партій «Порядок.відповідальність. справедливість» та «Слуга народу».
🔹У відсотковому відношенні до кількості обраних депутатів від партій представників бізнесу найбільше серед депутатів від партії «За майбутнє» – з 3 обраних депутатів всі троє є представниками приватного сектору, а саме фізичними особами-підприємцями.
🔸Найбільше депутатів, які працюють в приватних підприємствах та ТОВ (на керівних посадах) є серед депутатів від партії «Свобода» (5 депутатів), а загалом таких є 8 депутатів у міськраді, що становить 19% від усіх депутатів. Зокрема це приватні підприємства, які працюють в сфері будівництва, благоустрою, надання медійних послуг, тощо.
🔹14 депутатів Тернопільської міської ради є працівниками бюджетних (державних, комунальних) підприємств, установ (переважно на керівних посадах), в тому числі освітян або є державними службовцями чи працівниками органів місцевого самоврядування, а це близько 34% від усього депутатського складу. Найбільше бюджетників представлені у фракції партії «Свобода» – 9 депутатів, найменше – по 1 депутату серед депутатів партії «Порядок.відповідальність.справедливість», «Сила людей» та «Слуга народу». Натомість жодного депутата-бюджетника немає серед депутатів від партії «За майбутнє».
🔸Із цих 14 депутатів-бюджетників Тернопільської міськради – 10 депутатів – працюють безпосередньо в структурних підрозділах Тернопільської міської ради, комунальних підприємствах Тернопільської міської та обласної ради та інших державних установах на керівних посадах. Найбільша кількість таких депутатів у фракції “Свобода” – 7 депутатів та по 1 депутату серед депутатів партії “Європейська солідарність”, “Порядок.відповідальність. справедливість” та “Слуга народу”
❗Лише 4 депутатів-освітян є серед всіх депутатів Тернопільської міськради, що становить близько 10% , які в основному працюють на керівних посадах. Із цих 4 депутатів – 2 депутати від партії «Свобода» та по 1 депутату у партії «Європейська солідарність» та «Сила людей». Переважно депутати-освітяни працюють у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти.
❗Однак, згідно аналізу депутатського складу Тернопільської міської ради, проведеного Центром суспільних досліджень «ПОЛІС» на основі даних відомостей сайту ЦВК, серед обраних депутатів немає жодного депутата-медика.
🔹Також нагадаємо, що згідно вказаних відомостей на сайті ЦВК, серед депутатів Тернопільської міськради є 2 депутати, які працюють у громадських організаціях та спілках (всі – депутати від партії “Порядок.відповідальність.справедливість”), що становить приблизно 5 %, а також по 1 депутату, який тимчасово не працює та є пенсіонером, що становить також близько 2% від усього депутатського складу міськради.

📢Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Досить цікавою особливістю цього депутатського складу Тернопільської міської ради є те, що більше половини – 24 депутати (57%) працюють в приватному секторі, більшість з яких (16 депутатів) є фізичними особами-підприємцями, що становить 38% від усіх депутатів міськради. Більша половина з них вже були депутатами попередніх скликань міськради, інших місцевих рад, працювали раніше на державній службі або дотичних сферах до державного управління. Це з однієї сторони може надати певного нового, «свіжого» погляду на розвиток Тернопільської міської громади та розв’язання існуючих інфраструктурних проблем.

З іншої сторони, все ж таки основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Тому постає питання – чи буде діяльність депутатів-підприємців якимось чином пов’язана із їх безпосередньою депутатською діяльністю, зокрема впливом на розвиток власної підприємницької діяльності, враховуючи повноваження органів місцевого самоврядування у цій сфері? Однак відповідь на це питання, думаю, покаже час”

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