Підприємці, бюджетники та жодного медика: аналіз депутатів тернопільської міської ради за професійною ознакою

Аналітики Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» проаналізували депутатський корпус Тернопільської міської ради, нового, 8 скликання за професійною ознакою, тобто посадою (заняттям), місцем роботи. Таке дослідження було здійснено на основі даних сайту Центральної виборчої комісії щодо обраних депутатів.

Отже, серед 42 депутатів Тернопільської міської ради більшість депутатів – 24 депутати – працюють в приватному секторі, тобто в приватних підприємствах, ТОВ (переважно на керівних посадах) чи є фізичними особами-підприємцями. Це становить 57% від загального складу Тернопільської міськради. Серед цих 24 депутатів – 16 депутатів є фізичними особами-підприємцями, а це 38% від усіх депутатів міськради. Найбільше депутатів працюють у приватному секторі у фракції партії «Свобода» – 8 депутатів з 18-ти обраних від цієї партії, що становить 44% до загальної кількості обраних депутатів від даної політсили. А найменше депутатів (по 2 депутати) у цій сфері працюють серед депутатів партій «Порядок.відповідальність. справедливість» та «Слуга народу».

У відсотковому відношенні до кількості обраних депутатів від партій представників бізнесу найбільше серед депутатів від партії «За майбутнє» – з 3 обраних депутатів всі троє є представниками приватного сектору, а саме фізичними особами-підприємцями.

Найбільше депутатів, які працюють в приватних підприємствах та ТОВ (на керівних посадах) є серед депутатів від партії «Свобода» (5 депутатів), а загалом таких є 8 депутатів у міськраді, що становить 19% від усіх депутатів. Зокрема це приватні підприємства, які працюють в сфері будівництва, благоустрою, надання медійних послуг, тощо.

14 депутатів Тернопільської міської ради є працівниками бюджетних (державних, комунальних) підприємств, установ (переважно на керівних посадах), в тому числі освітян або є державними службовцями чи працівниками органів місцевого самоврядування, а це близько 34% від усього депутатського складу. Найбільше бюджетників представлені у фракції партії «Свобода» – 9 депутатів, найменше – по 1 депутату серед депутатів партії «Порядок.відповідальність.справедливість», «Сила людей» та «Слуга народу». Натомість жодного депутата-бюджетника немає серед депутатів від партії «За майбутнє».

Із цих 14 депутатів-бюджетників Тернопільської міськради – 10 депутатів – працюють безпосередньо в структурних підрозділах Тернопільської міської ради, комунальних підприємствах Тернопільської міської та обласної ради та інших державних установах на керівних посадах. Найбільша кількість таких депутатів у фракції “Свобода” – 7 депутатів та по 1 депутату серед депутатів партії “Європейська солідарність”, “Порядок.відповідальність. справедливість” та “Слуга народу”

Лише 4 депутатів-освітян є серед всіх депутатів Тернопільської міськради, що становить близько 10% , які в основному працюють на керівних посадах. Із цих 4 депутатів – 2 депутати від партії «Свобода» та по 1 депутату у партії «Європейська солідарність» та «Сила людей». Переважно депутати-освітяни працюють у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти.

Однак, згідно аналізу депутатського складу Тернопільської міської ради, проведеного Центром суспільних досліджень «ПОЛІС» на основі даних відомостей сайту ЦВК, серед обраних депутатів немає жодного депутата-медика.

Також нагадаємо, що згідно вказаних відомостей на сайті ЦВК, серед депутатів Тернопільської міськради є 2 депутати, які працюють у громадських організаціях та спілках (всі – депутати від партії “Порядок.відповідальність.справедливість”), що становить приблизно 5 %, а також по 1 депутату, який тимчасово не працює та є пенсіонером, що становить також близько 2% від усього депутатського складу міськради.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Досить цікавою особливістю цього депутатського складу Тернопільської міської ради є те, що більше половини – 24 депутати (57%) працюють в приватному секторі, більшість з яких (16 депутатів) є фізичними особами-підприємцями, що становить 38% від усіх депутатів міськради. Більша половина з них вже були депутатами попередніх скликань міськради, інших місцевих рад, працювали раніше на державній службі або дотичних сферах до державного управління. Це з однієї сторони може надати певного нового, «свіжого» погляду на розвиток Тернопільської міської громади та розв’язання існуючих інфраструктурних проблем. З іншої сторони, все ж таки основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Тому постає питання – чи буде діяльність депутатів-підприємців якимось чином пов’язана із їх безпосередньою депутатською діяльністю, зокрема впливом на розвиток власної підприємницької діяльності, враховуючи повноваження органів місцевого самоврядування у цій сфері? Однак відповідь на це питання, думаю, покаже час”