13:45 | 21.12.2020
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Михайло Головко підписав Угоду про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва та облдержадміністрацією

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Голова обласної ради Михайло Головко підписав тристоронню Угоду про співробітництво між Фондом розвитку підприємництва, Тернопільською обласною радою та Тернопільською обласною державною адміністрацією.
Цей документ – вагома підтримка для бізнесу Тернопільщини, переконаний Михайло Головко.
– Малий та середній бізнес – запорука розвитку економіки й, відповідно, наповнення місцевих бюджетів. Угода, яку ми підписали, є надзвичайно важливою для бізнесу краю, адже, підприємці зможуть брати кредити, а держава буде компенсуватиме їм відсоткові ставки. Це дасть можливість бізнесу крокувати в ногу з передовими світовими тенденціями й гідно конкурувати на міжнародних ринках. Створення сприятливого клімату для ведення підприємництва – одне із головних завдань для обласної ради. Ми готові вести діалог з бізнесом, налагоджувати співпрацю та робити все можливе, аби підприємці могли працювати,  зазначив Михайло Головко.
Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон підкреслив, що підписана угода допоможе підприємцям отримати фінанси для підтримки, розвитку та розширення бізнесу.
– Угода про співробітництво, яку ми підписали, дає підприємцям можливість у наступному році розраховувати на підтримку. З боку нашого фонду ми зробимо все можливе, аби провести консультації, обговорення, семінари, щоб представники бізнесу могли отримати так необхідний їм фінансовий ресурс,  пояснив Андрій Гапон.

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