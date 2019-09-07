Тернополяни можуть перевіритись на туберкульоз онлайн

Туберкульоз важливо виявити на ранній стадії, адже тоді пацієнт може з перших днів розпочати лікування амбулаторно при дотриманні заходів інфекційного контролю. В разі відсутності бактеріовиділення та клінічних проявів хвороби пацієнт може ходити на роботу або навчання. Тож важливо, щоб люди при перших проявах симптомів туберкульозу, серед яких кашель, який не припиняється понад 2 тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість, зверталися до свого сімейного лікаря.

Центр громадського здоров’я створив зручний онлайн-скринінг, який дає можливість перевірити чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви їм заразитися.

Скринінгова онлайн анкета містить всього 13 питань, на які може відповісти кожен всього за 5 хвилин. За результатами анкетування можна дізнатися чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз і чи рекомендовано їй додаткове обстеження.

За результатами проходження тесту за посиланням http://tbtest.phc.org.ua/ ви отримаєте інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз, а також рекомендацію про необхідність звернутися до сімейного лікаря, в разі необхідності.