Поліція Тернопільщин пропонує вакансії

З 24 січня 2022 року поліція Тернопільщини запрошує кандидатів на участь у конкурсах на службу на вакантні посади “поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та “дільничний офіцер поліції”.

З 25 січня 2022 року в Тернопільській області оголошуються конкурси на зайняття вакантних посад “слідчий”, “оперуповноважений”, “інспектор сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Тернопільській області.