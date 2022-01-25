16:01 | 25.01.2022
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Поліція Тернопільщин пропонує вакансії

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З 24 січня 2022 року поліція Тернопільщини запрошує кандидатів на участь у конкурсах на службу на вакантні посади “поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та “дільничний офіцер поліції”.

📣З 25 січня 2022 року в Тернопільській області оголошуються конкурси на зайняття вакантних посад “слідчий”, “оперуповноважений”, “інспектор сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Тернопільській області.

💻Прийом документів відбуватиметься з 24 січня до 11 лютого 2022 року щоденно з 09:00 до 18:00, окрім вихідних (субота, неділя) за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька 40
 

☎️У разі виникнення питань – прохання звертатись за телефонами:

067 653 7728;

067 653 4593.

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