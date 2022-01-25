Поліція Тернопільщин пропонує вакансії
З 24 січня 2022 року поліція Тернопільщини запрошує кандидатів на участь у конкурсах на службу на вакантні посади “поліцейський сектору реагування патрульної поліції” та “дільничний офіцер поліції”.
З 25 січня 2022 року в Тернопільській області оголошуються конкурси на зайняття вакантних посад “слідчий”, “оперуповноважений”, “інспектор сектору реагування патрульної поліції” в ГУНП в Тернопільській області.
Прийом документів відбуватиметься з 24 січня до 11 лютого 2022 року щоденно з 09:00 до 18:00, окрім вихідних (субота, неділя) за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька 40
У разі виникнення питань – прохання звертатись за телефонами:
067 653 7728;
067 653 4593.