До -35% на лазерну епіляцію Candela у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Втомились від надокучливого волосся там де його не потрібно? Мрієте про ідеально гладеньку шкіру? МЦ «Оксфорд Медікал» втілює ваші бажання!

УВАГА! ЛИШЕ З 10.11.2020 ПО 10.12.2020 ДІЄ СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРИ ПОКУПЦІ КУРСУ ВІД 6 ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ CANDELA

Ділянка Вартість 1 сеансу за прайсом Вартість при оплаті 6 сеансів Вартість при оплаті 8 сеансів Вартість при оплаті 12 сеансів Верхня губа 299,00 240,00 220,00 195,00 Пахвинні ділянки 449,00 360,00 375,00 290,00 Руки повністю 1 199,00 960,00 899,00 780,00 Екстра бікіні 849,00 680,00 635,00 555,00 Ноги повністю 1 649,00 1 320,00 1 235,00 1 075,00

Александритовий лазер Candela GentleLASE Pro-U з інноваційною системою охолодження – загальновизнаний «золотий стандарт» епіляції в усьомі світі!

Переваги лазерної епіляції Candela GentleLASE Pro-U:

лазер володіє вбудованою системою охолодження, завдяки якій досягається максимальна безпека і безболісність процедури;

висока частота повторення спалахів і широка площина впливу лазера, що забезпечує швидкість проходження епіляції;

ідеально підходить як жінкам, так і чоловікам ;

наша лазерна система працює з усіма фототипами шкіри і здатна видалити практично будь-яке волосся;

немає періоду реабілітації.

НАШ НАЙСУЧАСНІШИЙ АПАРАТ ПЕРЕВЕРШИТЬ ВСІ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ!



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