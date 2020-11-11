До -35% на лазерну епіляцію Candela у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Втомились від надокучливого волосся там де його не потрібно? Мрієте про ідеально гладеньку шкіру? МЦ «Оксфорд Медікал» втілює ваші бажання!
УВАГА! ЛИШЕ З 10.11.2020 ПО 10.12.2020 ДІЄ СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРИ ПОКУПЦІ КУРСУ ВІД 6 ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ CANDELA
Ділянка
Вартість
1 сеансу за прайсом
Вартість
при оплаті
6 сеансів
Вартість
при оплаті
8 сеансів
Вартість
при оплаті
12 сеансів
Верхня губа
299,00
240,00
220,00
195,00
Пахвинні ділянки
449,00
360,00
375,00
290,00
Руки повністю
1 199,00
960,00
899,00
780,00
Екстра бікіні
849,00
680,00
635,00
555,00
Ноги повністю
1 649,00
1 320,00
1 235,00
1 075,00
Александритовий лазер Candela GentleLASE Pro-U з інноваційною системою охолодження – загальновизнаний «золотий стандарт» епіляції в усьомі світі!
Переваги лазерної епіляції Candela GentleLASE Pro-U:
- лазер володіє вбудованою системою охолодження, завдяки якій досягається максимальна безпека і безболісність процедури;
- висока частота повторення спалахів і широка площина впливу лазера, що забезпечує швидкість проходження епіляції;
- ідеально підходить як жінкам, так і чоловікам;
- наша лазерна система працює з усіма фототипами шкіри і здатна видалити практично будь-яке волосся;
- немає періоду реабілітації.
НАШ НАЙСУЧАСНІШИЙ АПАРАТ ПЕРЕВЕРШИТЬ ВСІ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ!
Записуйтесь на безкоштовну консультацію до лікаря-косметолога за телефоном: (068) 752 52 52! *кількість місць обмежена.