10:50 | 11.11.2020
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Бізнес-Погляд 

До -35% на лазерну епіляцію Candela у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

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Втомились від надокучливого волосся там де його не потрібно? Мрієте про ідеально гладеньку шкіру? МЦ «Оксфорд Медікал» втілює ваші бажання!

УВАГА! ЛИШЕ З 10.11.2020 ПО 10.12.2020 ДІЄ СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРИ ПОКУПЦІ КУРСУ ВІД 6 ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ CANDELA 

Ділянка

Вартість 

1 сеансу за прайсом

Вартість

при оплаті

6 сеансів

Вартість

при оплаті 

8 сеансів 

Вартість

при оплаті 

12 сеансів 

Верхня губа

299,00

240,00

220,00

195,00

Пахвинні ділянки

449,00

360,00

375,00

290,00

Руки повністю

1 199,00

960,00

899,00

780,00

Екстра бікіні

849,00

680,00

635,00

555,00

Ноги повністю

1 649,00

1 320,00

1 235,00

1 075,00

 

Александритовий лазер Candela GentleLASE Pro-U з інноваційною системою охолодження – загальновизнаний «золотий стандарт» епіляції в усьомі світі! 

 

Переваги лазерної епіляції Candela GentleLASE Pro-U:

 

  • лазер володіє вбудованою системою охолодження, завдяки якій досягається максимальна безпека і безболісність процедури;
  • висока частота повторення спалахів і широка площина впливу лазера, що забезпечує швидкість проходження епіляції;
  • ідеально підходить як жінкам, так і чоловікам;
  • наша лазерна система працює з усіма фототипами шкіри і здатна видалити практично будь-яке волосся;
  • немає періоду реабілітації.

 

НАШ НАЙСУЧАСНІШИЙ АПАРАТ ПЕРЕВЕРШИТЬ ВСІ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ!


Записуйтесь на безкоштовну консультацію до лікаря-косметолога за телефоном: (068) 752 52 52! *кількість місць обмежена.

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